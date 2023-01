Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Wer an den beiden terminfreien Tagen ins Bürgerbüro kommt, der muss ein Ticket ziehen und dann warten. Das sorgte vergangene Woche am Donnerstagabend für Ärger.

Das müssen Sie wissen:

Der Neubau der Kettbachbrücke startet. Die Stadt hat ein Fachunternehmen für den Bau beauftragt. Bis zur Fertigstellung soll es einige Monate dauern.

In der vergangenen Woche habe es erstmals die Situation gegeben, dass „aufgrund eines ungewöhnlich hohen Arbeitsaufkommens am späten Nachmittag einige wenige Personen im Bürgerbüro nicht mehr aufgerufen werden konnten“, erläutert Stadtsprecher André Siemes. Die betroffenen Personen würden als kleine Entschädigung die Möglichkeit erhalten, einen zeitnahen Termin mit dem Bürgerbüro abzusprechen.

Die Hallenbäder in Bergkamen, Kamen und Bönen gehen voran: Sie heben die Wassertemperaturen wieder auf das Vorkrisenniveau. Ob sich das düb diesem Trend anschließt, ist nach Auskunft von Ingrid Hetrodt noch nicht entschieden. „Aktuell ist es jedenfalls nichts geplant.“

Die Ausstellung „„Ecce homo – Seht, welch ein Mensch!“ hat ihren feierlichen Abschluss im Saal des Freizeitbereichs im Anna-Katharinenstift Karthaus genommen. Die mitwirkenden Bewohnerinnen und Bewohner des Anna-Katharinenstifts zeigten sich sehr stolz auf ihre Aufnahmen.

In diesem Jahr, pünktlich zu seinem Geburtstag, erscheint Buch Nummer 34. Und dieses Mal ist der Künstler zugleich auch der Herausgeber. Denn zu seinem 75. Geburtstag im Mai macht sich Ludger Hinse selbst ein Geschenk: Ein Buch, in dem seine Malerei und seine kinetischen Kunstwerke im Mittelpunkt stehen. Mehr dazu lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Dienstag.

„Der Graben“, ein Gedicht auch als Chanson von Kurt Tucholsky, vermittelte das bedrückende Thema des Nachmittags. Die Friedensfreunde luden zur zweiten Dülmener Bürger-Dichter-Lesung ins einsA. Die Rezitatoren trugen eigene oder fremde Gedichte und Texte vor, die sich mit dem Leben unter einer Diktatur, mit Verfolgung, Widerstand, Deportation, Exil und Krieg auseinandersetzen.

Dülmen Marketing gibt nun neue Termine für den kulinarischen Stadtrundgang bekannt. Mögliche Stationen sind unter anderem der Unverpacktladen Sisu, der Bioladen Urban, Silvano Guidone in der Overbergpassage und der EineWeltLaden.

Eigentlich hatte Jugend 70 Merfeld in der Tischtennis-Landesliga mit einem Härtetest gerechnet. Doch gegen einen ersatzgeschwächten TB Burgsteinfurt II gab es am Ende einen klaren 9:1-Erfolg, auch wenn es in einigen Spielen knapp war.

Wetter:

Die Wolken lockern nur vereinzelt auf. Vormittags kann es zu Sprühregen kommen, am Nachmittag zu Schauern. Bei bis zu 8 Grad weht der Südwestwind mit starken Böen.

Verkehr:

Heute Geschwindigkeitskontrollen der Kreispolizei auf der L 551