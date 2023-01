Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Kurze Nacht für die Feuerwehr: Gleich zwei Alarmierungen hielten die Einsatzkräfte wach. Einmal brannten rund 40 Mülltonnen, daneben gab es einen stundenlangen Einsatz bei einem brennenden Lkw.

Die Besucherzahlen stehen fest, der Kassensturz ist gemacht, das Ergebnis ist eindeutig: Der erste Dülmener Winter mit einer Eisbahn im Zelt ist eine riesige Erfolgsgeschichte - für die Veranstalter, und was vielleicht noch wichtiger ist, auch für den Dülmener Einzelhandel. Er spricht von wirklich guten Zahlen.

Das geplante Fahrradstraßen-Netz rückt ein Stückchen näher: Die Stadt führt zu diesem Thema eine weitere Bürgerbeteiligung durch.

Bei der Schützenbruderschaft St. Michael Rödder werden nun auch Damen aufgenommen. Die amtierende Königin Anne Uckelmann machte dabei den Anfang. Daneben lagen einige weitere Anträge vor.

An gewohnter Stätte im Festzelt im Gewerbegebiet Dernekamp konnte jetzt der Schützenverein Dernekamp seine Mitgliederversammlung abhalten. Bei den Wahlen kam es zu Veränderungen im Vorstand und bei den Offizieren.

Mehr als 61.000 Euro sind in diesem Jahr in den Dülmener Gemeinden im Rahmen der Sternsinger-Aktion zusammengekommen. Damit konnte das Vorjahresergebnis von über 43.000 Euro mehr als deutlich übertroffen werden. Mit eingerechnet in die Summe sind dabei auch die entsprechenden Kollekten.

Jugend 70 Merfeld ist mit einem 9:0 in das TT-Jahr 2023 gestartet. In der Landesliga trat das Liga-Schlusslicht Hiltrup II ohne einen Stammspieler an, um einer Geldstrafe zu entgehen. So gewannen Hennicke & Co. in nur 75 Minuten.

Wetter

Vormittags vereinzelt leichte Schneeschauer, meist aber trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen 2 oder 3 Grad. Der Wind weht schwach.