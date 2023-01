Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Landtagsabgeordneter Dennis Sonne und ein Team der Grünen in Dülmen nahm den Bahnhof zur Barrierefreiheit genauer unter die Lupe. Bei der Parkplatzsuche stellt sich Dennis Sonne, der im Rollstuhl sitzt, die erste Herausforderung. Den Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Die Stadtbücherei bietet ab sofort zwei Mal pro Monat eine Vorleseaktion mit anschließendem Basteln an. Premiere ist am kommenden Samstag, 14. Januar, um 11 Uhr für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren.

Eine rundum gelungene Premiere der Aufführung des plattdeutschen Stücks „Thea Witt maakt nich mit“ feierte am Samstag die Theatergruppe der Landjugend im mit 250 Besuchern ausverkauften Kolpinghaus. Seit Oktober hatte das achtköpfige Ensemble die humorvollen plattdeutschen Texte des Schwanks auswendig gelernt und geprobt.

Die voll besetzte Kreuzkirche am Sonntagabend beim Benefizkonzert der Chorgemeinschaft Dülmen zeigte, wie wichtig es den Menschen ist, für den Frieden zu spenden. Aber es ging nicht nur um das Spenden, sondern auch um die Chorgemeinschaft, die ihr erstes Konzert unter der Leitung des neuen Chorleiters Theo Cortner vorbereitet hatte.

Das spart viel Platz und bietet weitere Vorteile, wenn statt der dicken Bücher der neue eBook-Reader in den Reisekoffer kommt. Aber wie „wandern“ die vielen Seiten in das Lesegerät? Kompetente Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet die eSprechstunde der Stadtbücherei. Der erste Termin des neuen Angebots ist am Donnerstag, 12. Januar, 17 bis 18 Uhr.

Die Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mézières besteht seit 60 Jahren. Das Partnerschaftskomitee Dülmen e.V. (PaKo) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger aus diesem Anlass am Samstag, 21. Januar, von 17 bis 19 Uhr zu einem informativ-unterhaltsamen Abend ins einsA ein.

37 der 38 angemeldeten Mannschaften hatten sichtlich Spaß beim 45. Dreikönigs-Turnier für Nachwuchs-Volleyballer. Der TV Dülmen erwies dabei sich als guter Gastgeber und ließ sportlich gesehen den Gästen oft den Vortritt.

Wetter:

Heute zeigt sich die Sonne nur selten. Meist ist es bewölkt und es kommt zu Regen. Bei bis zu 8 Grad weht der Wind aus Südwest bis Süd mäßig, zum Abend stark böig.