Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss:

Erst vor sechs Jahren kam Khaled Bavi nach Deutschland. Doch schon damals half er anderen Ausländern in verschiedensten Belangen. Bis heute unterstützt er im Rahmen seiner Arbeit bei der Öfid etwa Familien bei der Zusammenkunft, bei Anträgen oder nimmt für sie mit Behörden Kontakt auf.

Am Wochenende klingelt es bei vielen Dülmenern. Vor der Tür stehen dann die Sternsinger. Doch es gibt nicht genug Kinder, um alle Bezirke anzulaufen. Ein Trostpflaster ist da die Sternsinger to go Aktion, die St. Viktor auch in diesem Jahr anbietet. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.

Als die Stadt Dülmen das letzte Mal zu einem Neujahrsempfang eingeladen hatte, schrieb man den Januar 2019, und Dülmens Bürgermeisterin hieß noch Lisa Stremlau. Doch dann kam die Pandemie - und zum dritten Mal in Folge verzichtet die Stadt Dülmen 2023 auf einen Neujahrsempfang.

Groß war die Freude im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) an den Christophorus-Kliniken über neue Metall-Autos, bunte Bausteine oder ein großes Puppenhaus. Eine Spende des Kliniken-Fördervereins hatte diese Anschaffungen ermöglicht.

Die Atlantis-Darter in Dülmen verfolgen die Auftritte von Gabriel „Gaga“ Clemens bei der Dart-Weltmeisterschaft in London natürlich sehr genau. Die jüngsten Erfolge machen Mut, dass künftig noch mehr zum Training kommen.

Termine:

Dülmener Winter: 10 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle.

Wetter:

Heute wartet ein Wechsel aus Hochnebelfeldern und Sonnenschein. Meist bleibt es durchweg trocken bei 8 bis 10 Grad. Mäßiger Süd- bis Südwestwind mit starken Böen.