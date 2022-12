Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Benedikt Wichmann zieht ein Fazit zur Lichterfahrt, im Februar verhandelt die Stadt bezüglich der Allee an der Hülstener Straße und auch in Dülmen hat es Unfälle wegen Glätte gegeben: Das müssen Sie heute wissen.

Am 22. Februar 2023 soll vor dem Verwaltungsgericht Münster die mündliche Verhandlung zur Allee an der Hülstener Straße stattfinden.

Das müssen Sie wissen:

Auf teils spiegelglatten Straßen hat es am Montag im Kreis Coesfeld zahlreiche Unfälle gegeben. Auch in Dülmen mussten Rettungskräfte und Polizei ausrücken.

Das Team Kegelhegel ging als Sieger aus dem Rodelhütten-Cup. Damit ergatterten sie den begehrten 100-Euro-Verzehrgutschein. Und neben dem Gewinn hatte das Team auch einen Geburtstag zu feiern.

Sehr gut besucht war am Sonntagabend die Lichterfahrt der Dülmener Landwirte. „Es gab durchweg mehr Publikum als im Vorjahr“, freute sich Benedikt Wichmann. Der Organisator zog jetzt ein Fazit zur Lichterfahrt.

Grünkohl war am Montag in Hiddingsel ausverkauft. Genauso wie Kartoffeln. Und auch sämtliche Aufschnitt-Bestände im Dorfladen hatte das DRK Buldern hier am Sonntag mitgehen lassen. Denn all das war nötig, um die rund 80 Einsatzkräfte zu versorgen, die den ganzen vierten Advent über bei eisiger Kälte den Großbrand auf einem Hof bei Buldern bekämpften. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.

Die Stadt Dülmen dürfte den Aschermittwoch im kommenden Jahr herbeisehnen - denn am 22. Februar 2023 soll vor dem Verwaltungsgericht Münster endlich die mündliche Verhandlung zur Allee an der Hülstener Straße stattfinden.

Das städtische Kulturteam hat für Ende Januar das Kabarett-Quartett „Schlachtplatte“ nach Dülmen eingeladen. Beginn am Donnerstag, 26. Januar, ist um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Und daneben wartet noch weiteres Programm im Januar.

Trainer Ahmed Ibrahim und Fußball-A-Ligist DJK Rödder gehen im Sommer ins vierte Jahr der Zusammenarbeit. Das teilte Fußball-Obmann Ralf Kemper mit. Dieser bastelt zudem an der Kaderplanung für die kommende Saison.

Adventskalender Bürgerstiftung:

86: 1 Gutschein 2rad Seidel Dülmen

2557: 1 Einkaufsgutschein ahlert. mode im herzen

2103: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

3177: 1 Schreibgerät Bücher Sievert

2027: 1 Insektenhotel + 1 Nistkasten

5360: 2 Gutscheine Cinema Dülmen

4927: 1 Gutschein düb Freizeitbad

796: 1 Gutschein Holthöwer GmbH

4723: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

5344: 1 Gutschein Praxis Scholtz

21: 1 Gutschein Salon Bissing

4545: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

4667: 1 Gutschein Zeltverleih Düpmann

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Wetter:

Heute regnet es gebietsweise, nur hin und wieder gibt es bei 10 bis 11 Grad Auflockerungen. Der Wind weht nach wie vor mäßig mit starken Böen aus Süd bis Südwest.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Fröbelstraße.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.