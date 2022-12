Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Am Wochenende finden wieder Lichterfahrten in Dülmen statt, die Baumaßnahmen im Altenhilfezentrum schreiten voran und der Sportfischerverein Dülmen hat Ärger mit Schwarzanglern: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Zwei Lichterfahrten führen am Wochenende übers Stadtgebiet. Die Lichterfahrt 2022 der Landwirte aus Dülmen und Umgebung startet Sonntag ab Merfeld. Samstag sind die Landwirte aus Nottuln unterwegs und machen einen Abstecher nach Rorup. Mehr Infos gibt es in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Evangelischen Altenhilfezentrum sind gut vorangeschritten. Nun haben die vorbereitenden Bauarbeiten für die Feuertreppe und die großen Etagenbalkone begonnen. Im nächsten Frühjahr sollen die Bewohner die Balkone bereits nutzen können - Im Januar/Februar 2025 sollen die Bauarbeiten vollständig abgeschlossen sein.

Ärger mit Schwarzanglern hat nach wie vor der Sportfischerverein Dülmen. Deshalb sucht er zum Schutz der Fische verstärkt Nachwuchs-Fischereiaufseher. Laut dem Vorsitzenden Klaus Klawitter betrifft das Problem vor allem den Franzosenbachteich, den Haselbachteich sowie den Bulderner See.

Es war ein stimmungsvolles Programm voller Wechsel, Kontraste und vor allem Emotionen: Nach seinem zehnjährigen Dirigat bei der Stadtkapelle Dülmen verabschiedete sich am Sonntag Gustl Wessels beim Weihnachtskonzert von seinen Musikern.

Derzeit ermittelt die Polizei noch zur Automatensprengung in der Volksbank Buldern. Doch mit Ergebnissen sei so schnell nicht zu rechnen. Die Kreispolizeibehörde geht eher nicht von einer Aufklärung noch in diesem Jahr aus.

Wer am Montagmorgen eines der „Early Birds“-Tickets für den „Storno“-Auftritt in Dülmen ergattern wollte, der musste früh aufstellen. In kürzestes Zeit waren diese begrenzten Frühbucher-Tickets weg.

A-Ligist Brukteria Rorup muss sich für die Saison 2023/24 ein neues Trainergespann suchen. Trainer Frank Stening und seine Co-Trainer Manuel Töns und Stephan Brocks werden die Trainerbank nach Abschluss der Saison räumen.

Adventskalender Bürgerstiftung:

4620: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

56: 1 Insektenhotel + 1 Nistkasten

4053: 2 Gutscheine Cinema Dülmen

2500: 1 Gutschein Alltag Adé für 2 DIE SAUNA INSEL

4934: 1 Dülmen-Gutschein G&P Küchenstudio

2559: 1 Tankgutschein Markant-Tankstelle Hölker

1309: 1 x Personal Training Mrs. Sporty Club Dülmen

4625: 1 Gutschein Reisemobile Dülmen

390: 1 Gutschein Schröers Privatrösterei

820: 1 Bestseller-Korb sisu Unverpackt GmbH

4235: 3 x Gratistraining tri-dent® aktiv-Studio

1068: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

3461: 1 Dülmen-Gutschein Westphal GmbH

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Wetter:

Morgens stellenweise Reifglätte, ansonsten zunächst noch sonnig, ab Mittag trübt sich der Himmel ein, es bleibt bei 1 bis 2 Grad aber trocken. Der Wind weht meist aus Südost.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.