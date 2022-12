Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Große Freude bei vielen Kindern in der Stadt. Gleich vier große Nikolausfeiern fanden am späten Montagnachmittag statt. Es gab aber in der Stadt nicht nur gute Nachrichten.

Das müssen Sie wissen:

Weil ein heute 26-jähriger Mann im Sommer 2019 Marihuana an mindestens drei Mädchen im Alter von damals zwölf, 14 und 15 Jahren verschenkt beziehungsweise mit den Minderjährigen in seiner Wohnung am Nordring gemeinsam Joints geraucht hatte, wurde er am Montag vom Amtsgericht Dülmen verurteilt.

Die Stadt Dülmen will sich personell verstärken. Konkret sieht der Stellenplan eine Erhöhung um 17,25 Vollzeitäquivalente (VZÄ) auf 466,29 Stellen bei den tariflich Beschäftigten vor. Der Stellenplan ist Thema in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, 6. Dezember.

Unbekannte haben jetzt gleich zwei Stände auf dem Dülmener Weihnachtsmarkt beschädigt, und zwar in der Nacht auf Sonntag.

Sport

Rundum zufriedene Gesichter bei den Aktiven und Mitgliedern des 80-köpfigen Helferteams der TSG Dülmen waren am Samstag trotz eisiger Temperaturen im sowie um das Sportzentrum Nord am Grenzweg zu beobachten. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause wurde der 35. Nikolauslauf in alter Tradition wieder durchgeführt.

Adventskalender Bürgerstiftung:

3597: 1 Gutschein 2 Rad Heger 2723: 1 Gutschein Adam & Eva Moden 4219: 1 Gutschein Bioladen Urban 767: 1 Einrahmung Rahmen & Buch Frerichmann 5421: 1 Dülmen-Gutschein 2068: 2 Gutscheine Cinema Dülmen 5181: 1 Dülmen-Gutschein G&P Küchenstudio 1153: 1 Dülmener Gutscheinbox junit.Design 1596: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller 3506: 1 Gutschein Pizzeria bei Mem 1343: Picknicktag mit der Ape Reiselounge Europa 2059: 1 Gutschein Spielwaren Greiving 3822: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

Termine

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr: Eislaufen für alle, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender 17 Uhr, Nikolausfeier in Rorup, Beginn vor der Kirche, Abschluss an der Schule

Wetter

Vormittags weitgehend trocken, später mehr Wolken und einzelne Schauer, dazwischen Auflockerungen. Bei 5 bis 7 Grad weht mäßiger Nordwestwind.

Verkehr

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.