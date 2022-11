Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

456 Lernanfänger sind für das Schuljahr 2023/24 angemeldet worden, die DZ hat für ihre Leser einige Aktionen im Advent vorbereitet und an der Hermann-Leeser-Schule wurden wieder Brücken gebaut: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

456 Lernanfänger sind für das Schuljahr 2023/24 angemeldet worden, sechs Anmeldungen stehen noch aus: Der Schulausschuss befasst sich demnächst mit den i-Männchen. 19 erste Klassen wird es wohl im neuen Schuljahr geben. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.

Auf DZ-Leser warten in der Adventszeit gleich mehrere Aktionen. Ob Weihnachtspreisausschreiben oder jede Menge Adventskalender.

Beim 15. Brückenbauwettbewerb an der Hermann-Leeser-Realschule ging es die letzten Minuten vor dem großen Test auf die Standhaftigkeit hektisch zu. Nicht nur das Annette-Gymnasium, die Realschule selbst und das CBG nahmen teil. Auch Schüler aus Recklinghausen, Coesfeld und Lüdinghausen waren angereist.

Die FDP fordert alle Planungen für das Campus-Projekt, für den gemeinsamen Neubau von Real- und Hauptschule, erst einmal aufzuschieben. Kein Geld soll dafür in den Haushalt 2023 eingestellt werden, so ihr Antrag in der aktuellen Haushaltsdebatte (DZ berichtete). Ganz anders sieht das die Verwaltung - und plädiert dafür, unbedingt die vorgesehnen 500.000 Euro stehen zu lassen.

Gemeinsam vor der Großbildleinwand das WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen das spanische Team schauen - diese Möglichkeit nutzten am Sonntagabend deutlich mehr Fußballfreunde als beim Auftaktspiel am Mittwoch.

Völlig überraschend hat TT-Landesligist Jugend 70 Merfeld dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer Kinderhaus die erste Niederlage beigebracht. Jugend 70-Chef Berthold Kreuznacht hatte für den Fall ein Essen ausgelobt.

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr, Eislaufen für alle, Marktplatz.

Wetter:

Heute verbreitet bedeckt, mitunter neblig-trüb und hin und wieder kann es leicht regnen, dazu 7 bis 8 Grad. Der West- bis Nordwestwind ist schwach.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.