Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Die Brücke über den Heubach am Sportplatz in Hausdülmen ist kurz vor der Fertigstellung.

Das müssen Sie wissen:

Die Situation war zu befürchten gewesen: Wenn das Wetter schlechter wird, es regnet oder es kälter wird, setzen mehr Menschen auf das eigene Auto. Damit steigt der Parkdruck in der Innenstadt. Berufspendler haben es gerade schwer.

Ende des Monats ist die Sandstraßen-Brücke wieder frei - wenn es bei der abschließenden Brückenprüfung keine böse Überraschung gibt. Nicht alle Menschen wollen offensichtlich darauf warten. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Bauzäune weggestellt oder umgeworfen – und die Brücke betreten. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten der Brücke nicht erlaubt ist, da die Arbeiten noch nicht komplett abgeschlossen sind.

„Es war eine würdige Veranstaltung in einem würdigen Rahmen.“ Dieses Fazit zur Gedenkveranstaltung des Landes zum Volkstrauertag am Samstag in Dülmen ziehen alle Beteiligten - auch die Stadt Dülmen. Doch es gibt Nachbesserungsbedarf. Was nicht wie gewünscht gelaufen ist, und was die Stadt Dülmen dazu sagt, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.

Im Rahmen der bundesweiten Bildungsveranstaltung „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ beschäftigten Schülerinnen und Schüler der Marienschule sich ausgiebig mit dem Thema Klimawandel. Dabei beleuchteten sie auch die Möglichkeiten, um Energie einzusparen.

Die Volkshochschule hat nun eine neue Küche. Ausgestattet mit großen Induktionskochfeldern inklusive Muldenlüftern, Spülbecken, Backöfen und weiteren Geräten können hier vier Gruppen gleichzeitig kochen. Doch das Herzstück ist die moderne Kochinsel.

Auf dem ehemaligen Kasernen-Parkplatz an der Letterhausstraße errichtet die Stadt eine weitere Wohncontainer-Anlage für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die Arbeiten für die 20 Wohn- und fünf Sanitärcontainer beginnen noch in dieser Woche.

Am Freitag findet der bundesweite Vorlesetag statt. In Dülmen gibt es gleich mehrere Vorlese-Botschafter. Daneben warten auf die Kinder am Nachmittag einige Programmpunkte.

Manfred Sandmann (66) ist zu seinem 24-Stunden-Lauf in der Innenstadt gestartet. Der Dülmener Extrem-Läufer ist für den guten Zweck unterwegs. Er läuft Tag und Nacht und will in 24 Stunden mindestens vier Marathon-Läufe absolvieren.

Termine:

Theologisches Bildungswerk, Video-Vortrag von Prof. Dr. Thomas Söding „Mutig sein - Neues wagen“, abrufbar auf der Homepage des Kreisbildungswerks

21 Uhr, Jazznight mit Markus Paßlick, Frank Conrad, Juan Carlos Sabater und Jochen Welle, Talentschmiede (früher DJK-Clubhaus).

Wetter:

Am Vormittag setzt sich sonnigeres Wetter durch, erst gegen Abend ziehen kompaktere Wolkenfelder auf, dazu 12 bis 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Süd- bis Südostwind.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.