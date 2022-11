Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Für Abfall, Abwasser und Straßenreinigung müssen die Dülmener im nächsten Jahr mehr Geld bezahlen. Dank Rücklagen fallen die Steigerungen bei Abfall und Abwasser moderat aus. Straßenreinigung wird für Innenstadtbewohner teuer. Mehr dazu lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Dienstag.

Es ging hoch her im Gehege des Barons: Einen Zweikampf konnte DZ-Leser Manfred Hentschke am Wochenende bei Buldern beobachten. Wobei er sich fragte: „Oder war es doch nur ein ‚Schaukampf‘ - für mich?“ Denn die beiden Kontrahenten haben sich für die Kamera richtig schön in Szene gesetzt.

Das ehrenamtliche Infopoint-Team im einsA sucht Verstärkung. Wie sehr die Arbeit im Mitmach-Haus sie bereichert, erzählen vier Frauen der DZ. Man lerne immer wieder neue Menschen kennen, erfahre, was intergenerative Arbeit in der Praxis bedeute und wachse bisweilen auch über sich hinaus.

Müde aber glücklich sei Julia Schattka vom Schlittenhundesportvereins Münsterland nach den Rennen am Wochenende. Hinter dem Verein liegen lange Tage mit vielen Besuchern. Jetzt zieht Schattka ein Fazit. Was sie zu sagen hat, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Bernd Vogt und Patrik Gremme luden zum Heine-Abend. Den Gästen brachten sie das Leben des Dichters näher. Am 2. Dezember stimmt das Landespolizeiorchester auf den Advent ein. Nach der Corona-Pause tritt das Orchester dann wieder in der St.-Viktor-Kirche auf.

Die Serie von Autoaufbrüchen in Dülmen geht weiter. Gleich sechs Pkw sind am Wochenende aufgebrochen worden. Das Vorgehen ist dabei in allen Fällen gleich: Der oder die Täter schlugen jeweils eine Autoscheibe ein. In einem Fall gibt es aber eine Beschreibung eines Verdächtigen.

Zumindest für die Tabelle der Tischtennis-Landesliga dürfte der 9:5-Sieg von Jugend 70 Merfeld gegen den VfL Ramsdorf keine Bedeutung haben. Die Ramsdorfer kündigten nach dem Spiel an, ihre Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden.

Termine:

19 Uhr, Vortrag „Schmerztherapie im Alter“ mit Dr. Oxana Herrmann, in der Alten Sparkasse, Anmeldung nicht erforderlich.

Wetter:

Anfangs ein Mix aus Sonne und Wolken, nachmittags sind Schauer möglich. Maximal 17 oder 18 Grad. Schwacher bis mäßiger und stark böiger Wind aus Süd bis Südwest.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.