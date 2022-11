Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Auf dem Waldfriedhof gibt es heute eine Aktion zur Trauerarbeit bei Kindern, im Advent gehen die Lichter in der Innenstadt früher aus, und bei den Schützen Merfeld sind jetzt auch Frauen im Verein willkommen: Das müssen Sie am Feiertag wissen.

Das müssen Sie wissen:

Stimmungsvoll beleuchtet wird die Innenstadt in Dülmen auch in diesem Winter sein. Gespart wird aber trotzdem: nicht am Umfang der Weihnachtsbeleuchtung, aber an der Dauer. Gingen die Lichter sonst erst um Mitternacht aus, soll dies jetzt schon gut drei Stunden früher geschehen, informiert die Viktor GmbH.

Trauerarbeit und Trauerbewältigung für Kinder: Die Ambulante Hospizbewegung bietet Mädchen und Jungen in der Gruppe oder in Einzelbetreuung die Möglichkeit, den Verlust eines nahestehenden Menschen zu verarbeiten. Dazu findet heute eine Aktion auf dem Waldfriedhof statt.

Nach einer Massenschlägerei beim Dernekämper Schützenfest mit mehreren Verletzten kann die Polizei jetzt einen Ermittlungserfolg vermelden. Elf junge Männer konnten identifiziert werden.

Hundefreunde aufgepasst: Am Wochenende gibt es in Visbeck eine Premiere. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, findet an der Kapelle das erste Visbecker Schlittenhunderennen statt. Rund 150 Teilnehmer werden erwartet.

Wer tritt die Nachfolge von Beatrix und Andreas Böckmann an und wird neuer Unternehmer des Jahres? Die Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen (IDU) macht auf die bereits sechste Auflage des Wettbewerbs aufmerksam und hofft auf gute Vorschläge.

Die Generalversammlung des Schützenvereins Merfeld war keine Stunde beendet, da hatte der Verein 25 neue Mitglieder. Einstimmig hatte sich die Versammlung dafür ausgesprochen, dass Frauen nun vollwertige Mitglieder werden dürfen.

Obwohl Grün-Weiß Hausdülmen kein CVJM-Verein ist, durfte der Indiaca-Nachwuchs jetzt an der deutschen CVJM-Meisterschaft der Jugend teilnehmen. Mit Erfolg: Die B-Juniorinnen gewannen, die A-Jugend wurde Dritte.

Aufgrund des Feiertages erscheint die nächste Ausgabe der Dülmener Zeitung erst am Donnerstag, 3. Novmber.

Termine:

Dienstag

17 Uhr, Orgelkonzert zum Einstand von Organist Michael Seibel, St.-Pankratius-Kirche Buldern

18 Uhr, Plattdeutsche Theatergruppe der Kolpingsfamilie, „Dat Schattenstein Vermächtnis“, Kolpinghaus

Mittwoch

14 bis 17 Uhr, Spendenannahme bei der Tauschfenster-Aktion, einsA (Fenster neben dem Haupteingang)

Wetter:

Heute anfang mal Sonne, mal kompakte Wolken, vereinzelt Schauern. Ab Mittag freundlich und trocken bei bis zu 18 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Böen.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.