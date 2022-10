Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Bei einigen Martinsgansessen fehlen in diesem Jahr die Gänse, die Stadt lädt zu besonderen Spaziergängen ein, und der frühere Stadtdirektor Dr. Hans Lemmen ist tot: Das müssen Sie am Dienstag wissen.

Martinsgänse laufen auf einem Weg in ihre Stallungen.

Dülmens früherer Stadtdirektor Dr. Hans Lemmen ist gestern Nachmittag im Alter von 97 Jahren gestorben. Von 1959 bis 1987 stand der Jurist an der Spitze der Stadtverwaltung Dülmens.

So manche Traditionsveranstaltung „Martinsgansessen“ kommt inzwischen ohne Gans aus. Die DZ wollte wissen warum und fragte nach. Die Zeiten sind mit Vogelgrippe und Teuerung schwierig. Aber die gute Nachricht: Die Dülmener halten an ihrer Tradition fest. Nach wie vor munden Weihnachts- und Martinsgänse.

Am einsA öffnet sich wieder das Tauschfenster: Bei der beliebten Aktion können ausrangierte Bücher oder Spiele abgegeben werden, später kann man sich dann mit neuem Material versorgen. Die Spendensammlung startet in der kommenden Woche.

Wie soll sich die Dülmener Innenstadt in den nächsten Jahren entwickeln? Ideen dazu will die Verwaltung am Samstag bei Rundgängen durch die City vorstellen. Ab kommenden Mittwoch ist zudem eine Online-Beteiligung freigeschaltet.

Immer wieder rauf und runter: So wie für Theo und seinen kleinen Bruder Max gehört für Generationen von Dülmener Kindern der Ritt auf dem Ahlert-Pferdchen zum Bummel durch die Innenstadt mit Mama und Papa dazu - seit Jahrzehnten. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe.

Die Neue Philharmonie Westfalen mit Dirigent Evan Christ ist am 31. Dezember zum Silvesterkonzert in Dülmen zu Gast. Und das Programm hat es in sich. Eintrittskarten gibt es ab dem 2. November.

Tickets gibt es diesmal nur über zwei Wege: online oder in der Alten Sparkasse. Am 1. November startet der Vorverkauf für das beliebte Weihnachtskonzert der Stadtkapelle.

In den Doppelspielen haben die Herren vom TT-Landesligisten Jugend 70 Merfeld die Punkte gegen Stadtlohn hergeschenkt. Vier Spiele gingen dort verloren, sodass es für Marc Stegehake (Foto) und Co. mit 7:9 die erste Niederlage gab.

Wetter:

Vormittags überwiegen teils kompaktere Wolken, vereinzelt Schauer, später trocken mit mehr Sonne, 16 bis 17 Grad. Der Südwestwind weht mäßig und in Böen frisch.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.