Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Die Mitglieder der Solawi ziehen ein Zwischenfazit zur ersten Anbausaison, Bauherren und Bauunternehmen haben mit steigenden Preisen und Lieferproblemen zu kämpfen und ein besonderes Naturerlebnis bereicherte 26 Grundschulkindern in Rödder: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Bauherren haben aktuell wenig Planungssicherheit. Ständige Preiserhöhungen sowie Lieferprobleme machen ihnen derzeit zu schaffen. Hinzu kommen gestiegene Bauzinsen. Auch Bauunternehmen und Dachdecker spüren die Auswirkungen. Was diese zu berichten haben, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Ein besonderes Naturerlebnis bereicherte 26 Grundschulkindern die vergangene Ferienwoche in Rödder. Die sogenannte „Waldwoche“ bot den teilnehmenden Kindern ein facettenreiches Abenteuer. Ganz bewusst ohne digitale Ablenkung oder Internet und in der direkten Umgebung des Stadtgebietes.

Erntedank – für die Mitglieder der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Crowdsalat steht dieses Fest erst im Januar, Februar an, dann nämlich, wenn mit den letzten Kohlsorten die Ernte eingefahren ist. Gleichwohl ziehen sie im Erntedankmonat Oktober ein Zwischenfazit zur ersten Anbausaison. Und das fällt so gut aus wie die bisherige Ernte.

Endspurt beim Ehrenamtspreis 2022: Noch bis zum 31. Oktober können Dülmener wieder Einzelpersonen, Gruppen oder engagagierte Nachwuchskräfte vorschlagen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren.

Die Autorin Petra Fietzek liest am Donnerstag, 20. Oktober um 19 Uhr in der Christuskirche Dülmen aus ihrem aktuellen Buch „Mauerkind – eine Kindheit in Westberlin“.

Im kommenden Sommer werden die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen die Marienschule verlassen. Wie kann es für sie weitergehen? Wollen sie einen Beruf erlernen und wenn ja, welchen? Oder geht es an einer anderen Schule weiter?

Wetter:

Nebel- oder Hochnebel lösen sich am Vormittag auf. Am Nachmittag scheint neben lockeren Wolken die Sonne. 15 bis 16 Grad, schwacher Wind.

Verkehr:

Heute, etwa gegen 10 Uhr, endet die Sperrung von Münsterstraße (zwischen Lüdinghauser Straße und Nordring/Ostring), Parkplatz Nonnengasse und Coesfelder Straße.

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.