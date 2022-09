Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Kabelfehler ist Ursache für ausfallendes Telefon und Internet in der Innenstadt

Anastasia Mucharski, Mitarbeiterin von Geers, hat in der Dülmener Filiale derzeit weder Internet noch Telefon. Auch etliche weitere Geschäfte sind von der Störung, die bereits seit Mittwoch andauert, betroffen.

Das müssen Sie wissen:

Nur eingeschränkt können viele Geschäfte in der Marktstraße und Marktgasse derzeit arbeiten. Weder Internet noch Telefon funktioniert bei den meisten. Um mit der Reparatur beginnen zu können, benötigt die Deutsche Telekom nach eigener Aussage eine Genehmigung der Stadt. In der Marktstraße sei nämlich ein Kabelfehler festgestellt worden. Bis Montagabend lag sie nicht vor.

Im Oktober starten gleich drei Feiern auf dem Freibadgelände des dübs. Oktoberfest, Megazeltparty und Ü30-Party steigen dann im großen Zelt. Tickets sind ab Mittwoch in der Geschäftsstelle der DZ und bei Dülmen Marketing erhältlich.

Die Reibekuchen der Kolpingsfamilie Dülmen werden künftig genauso schmecken wie bisher - auch wenn sie jetzt woanders zubereitet werden. Denn die Kolpingsfamilie hat sich einen neuen Reibekuchenwagen zugelegt. Diesen stellt sie am Samstag, 24. September, der Öffentlichkeit vor, bei einer Reibekuchen-Aktion an der Bäckerei Böckmann.

Die Disco ist längst Geschichte, aber jetzt gibt es endlich neues Leben im früheren Gigaparc: Hier eröffnet am Wochenende Dümo Caravans. Am Samstag findet ein Tag der offenen Tür statt.

Weil das 2015 gestartete Projekt mit der Freifunk-Initiative nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat, will die CDU-Fraktion einen neuen Weg gehen. Für die nächste Stadtverordnetenversammlung macht sie sich für kostenloses WLAN an verschiedenen Stellen in der Stadt stark.

Die Fußballdamen von GW Hausdülmen verschliefen beim 1:1 in Wüllen die erste Halbzeit. In der Endphase haderte Trainer Thomas Langen mit zwei Abseitsentscheidungen. Bei der TSG Dülmen gab es kurzfristig einen Trainerwechsel.

Termine:

16 bis 20.30 Uhr, Blutspendetermin des DRK bei MaxQ Heinrich-Leggewie-Straße 1

19 Uhr, Vortrag über Einbruchschutz des Netzwerkes „Zuhause sicher“, Firma Hölscher, Gewerbestraße 58

Wetter:

Heute mehrheitlich bewölkt, vor allem vormittags zeitweise Regen, später meist trocken bei 21 bis 23 Grad. Dazu weht ein mäßiger, auf Nordwest drehender Wind.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.