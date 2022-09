Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Auf dem Kartoffelmarkt ist am Wochenende einiges los, noch bis Jahresende laufen im südlichen Innenstadtbereich an gleich mehreren Stellen Kanalsanierungen und ein 22-Jähriger Dülmener ist am Landgericht Münster wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt: Das müssen Sie heute wissen.

Am Wochenende gibt es reichlich Angebote auf dem Kartoffelmarkt

Das müssen Sie wissen:

Rund 100 Händler, circa 35 Autos und eine große Bühne. Am Wochenende lockt der Kartoffelmarkt mit reichlich Angeboten. Aber natürlich kommt auch die Kartoffel nicht zu kurz - beim Gastro-Angebot lockt das ein oder andere Gericht. Mehr lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Noch bis Jahresende laufen im südlichen Innenstadtbereich an gleich mehreren Stellen Kanalsanierungen. Das Gebiet erstreckt sich vom Sportplatz „An den Wiesen“ bis zur Eisenbahnstraße. Die Arbeiten finden laut Stadt überwiegend in geschlossener Bauweise statt.

Ein 22-Jähriger, der am 1. April 2020 zu Besuch bei seinem Kumpel war, weil er „eine Jacke abholen wollte“, wie er sagt, ist am Landgericht Münster wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt. Der junge Mann behauptet, dass es diesen Übergriff so nicht gegeben habe.

Mit einer Ausstellung von besonderem Renommee setzt das Kunst-Team des Kulturforums KAKTuS sein Programm fort. Zur Vernissage wurde der international angesehene Künstler Ludger Hinse, der in Dülmen lebt, in der Burg Lüdinghausen begrüßt. Eine Veranstaltung, die hinsichtlich des Ansehens des Künstlers für ein volles Haus im Kapitelsaal sorgte.

Mit einem Fackelzug läutete die Kolpingfamilie am Freitagabend ihr Schützenfest ein. Nach dem Festball am Samstagabend wurde am Sonntag traditionell der neue König ausgeschossen. Nach dem 93. Schuss stand Christian Kautz als neuer König fest.

Tischtennis-Landesligist Jugend 70 Merfeld ist mit einem 9:7-Erfolg in die neue Saison gestartet. Gegen den TuS Hiltrup II lieferte man sich über drei Stunden einen wahren Tischtennis-Krimi mit zahlreichen Spielen über fünf Sätze.

Wetter:

Am Morgen ist es bedeckt bei 17 Grad. Am Mittag verdecken einzelne Wolken die Sonne und die Temperatur erreicht 29 Grad. Abends ist es warm bei 20 bis 24 Grad.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.