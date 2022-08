Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Es ist das Ende einer Ära. Die geistliche Laiengemeinschaft von Kloster Maria Hamicolt hatte ein letztes Mal zu einem Gottesdienst in die Klosterkirche geladen, bevor das Kloster geschlossen wird. Getragen war der Gottesdienst weniger von Wehmut, als vielmehr von Dankbarkeit für die zurückliegende Zeit.

Neue Spielgeräte soll 2023 der Spielplatz Gutenbergstraße bekommen - genau wie die Plätze Industriestraße und Helmers Kamp. Früher im Jahr als sonst beschäftigt den Jugendhilfeausschuss das Thema. Grund: lange Lieferzeiten.

Bei bestem Sonnenscheinwetter hatten jetzt vier landwirtschaftliche Betriebe fünf Stunden lang ihre Tore und Ställe für Besucher auf der Dülmener Höfetour geöffnet. Vor Ort selbst beantworteten an den verschiedenen Stationen Betriebsmitarbeiter bereitwillig neugierige Fragen. Was es für die Besucher am Hof Wübbelt in Mitwick zu entdecken gab, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Industrieware hat ihr keinen Platz: Am Wochenende findet in Hausdülmen der Kunsthandwerkermarkt statt. Und die Aussteller dort haben so einiges zu bieten.

Der Kunst- und Kulturkreis Buldern zeigte nun seine Jahresausstellung. Kunstobjekte gab es dabei in und an der Alte Kirche zu sehen. Und besonders in der Nacht kamen einige Werke besonders zur Geltung.

Das Bistum Münster möchte sich für die Zukunft neu aufstellen und Pfarreien stärker Vernetzen. So schlägt das Bistum auch eine solche Zusammenarbeit zwischen den Dülmener Pfarreien vor.

Mehr als zwei Jahre konnten die Wasserfreunde Dülmen coronabedingt keinen Heimwettkampf mehr durchführen. Beim Neustart am Samstag im düb war das zu spüren.

Wetter:

Heute wartet erneut ein Mix aus Sonne und Wolken, ab Nachmittag sind einzelne Schauer möglich. Bei 29 bis 31 Grad schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.