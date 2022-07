Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Beim Sommertheater steht heute das Finale an, Fachkräfte drohen knapp zu werden, die TSG verkauft Dauerkarten und Landwirte helfen der Feuerwehr: Das müssen Sie heute wissen.

Mit ihrer Artistik-Show beenden „Common Ground“ heute Abend die Straßentheater-Saison in diesem Jahr.

Das müssen Sie wissen:

Von A wie Architekt oder Assistent der kaufmännischen Leitung bis V wie Verkäufer reicht die Liste der offenen Stellen in Dülmen allein bei der Agentur für Arbeit. Vor allem Fachkräfte suchen die örtlichen Unternehmen. Kein besonderes Dülmener Problem, das sich in den nächsten Jahren aber noch ausweiten könnte.

Großeinsatz nahe Merfeld: Fast 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren hier am Sonntagabend damit beschäftigt, einen Flächenbrand in der Bauerschaft zu löschen. Die Flammen drohten dabei auf eine Böschung überzuspringen. Hilfe kam von Landwirten. Wie genau die die Löscharbeiten unterstützten, erläutert Einsatzleiter Markus Schaefer im DZ-Gespräch.

Heute Abend geht die Straßentheater-Saison zu Ende. Zum Abschluss tritt dabei ab 21 Uhr die Artistik-Gruppe „Common Ground“ mit ihrem gleichnamigen Stück auf dem Hof der Hermann-Leeser-Schule auf. Ursprünglich sollte die Vorstellung auf dem Marktplatz stattfinden - aber wegen der zwölf Meter langen Bühne entschieden sich die Organisatoren anders.

Der Kassenwart freute sich über die Königswürde: Marvin Paschert ist der neue Regent der Burgwache Hausdülmen. Vor seinem finalen Schuss hatten zuerst aber die Jungschützen mit einem zähen Vogel zu kämpfen. Heute endet das Schützenfest mit dem Eierbacken.

Manuel Sanders hatte seinen ersten Staffel-Einsatz bei der Leichtathletik-WM in den USA. Der Dülmener lief an Position zwei. Das deutsche Team verbesserte sich vom 16. auf den elften Rang, verpasste aber so das angestrebte Finale.

Ab heute verkauft die TSG Dülmen im eigenen Clubheim am Grenzweg Dauerkarten für die Landesliga-Meisterschaftsspiele der Blau-Gelben. Für Vollzahler kostet das Saisonticket 90 Euro, ermäßigte Karten gibt es für 60 Euro. Die Tickets können zu den üblichen Öffnungszeiten im Clubheim erworben werden.

Termine:

Sport im Park: 18.15 bis 19 Uhr, Tabata mit der DJK Dülmen, Schlosspark

21 Uhr, Sommertheater „Common Ground“, Common Ground, Hof der Hermann-Leeser-Schule

Wetter:

Heute wechseln sich anfangs Sonne und Wolken ab, am Mittag und Nachmittag vermehrt Schauer, nur noch 20 bis 22 Grad. Der Nordwestwind weht mäßig.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.