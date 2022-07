Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Liebe macht blind: Bei 29 Prozent aller Verkehrsunfälle war im vergangenen Jahr im Kreisgebiet ein Wildtier beteiligt. Gerade jetzt ruft die Polizei zur besonderen Vorsicht auf. Denn es ist „Blattzeit“. Wie berechtigt der Aufruf ist, wurde am Sonntagabend deutlich.

Aus einem Duell wurde beim Schützenfest Kohvedel ein Königspaar. Am Ende schoss Christian Jasper, der Vorsitzende des Vereins, den Vogel ab. Marie-Christin Bergmann, die Jasper beim Vogelschuss den Vortritt gelassen hatte, wurde Königin. Mehr über das Schützenfest lesen Sie in der aktuellen DZ.

Die Serie von Autoaufbrüchen in Dülmen reißt nicht ab: Am Wochenende haben Unbekannte eine Tasche aus einem Pkw gestohlen, der an der Straße Auf dem Weiher abgestellt worden war. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es eine ganze Reihe von ähnlichen Aufbrüchen in Dülmen gegeben. Der dringende Rat daher: Keine Taschen im Auto lassen - selbst wenn in den Taschen nichts Wertvolles drin ist.

Reicht die Kraft nach überstandener Corona-Infektion wieder für eine „Odyssee“? Das war zuletzt die bange Frage. Aber die Feuerprobe in den vergangenen Tagen sei erfreulicherweise gut verlaufen, verrät Christiane Per vom N.N. Theater aus Köln. Sie und ihre Mitstreiter zeigen heute Abend ab 21 Uhr die „Odyssee“, das neue Stück des N.N. Theaters, auf dem Hof der Hermann-Leeser-Schule. Der Eintritt ist frei.

Seit Monaten laufen Bauarbeiten an der Lüdinghauser Straße. Hier lässt der Kreis Coesfeld den Radweg erneuern. Jetzt ist ein Ende in Sicht. Vorher müssen die Verkehrsteilnehmer etwas mehr Zeit einplanen. Die Lüdinghauser Straße ist in kurzen Abschnitten nur einspurig, Ampeln regeln den Verkehr.

Rund 500 Starts zählte der Dülmener Reitverein bei seinem traditionellen Sommerturnier auf dem Kasernengelände. Der Zeitplan wurde entspannt durchgezogen, viele Nachwuchsreiter erhielten die Chance, sich einmal zu präsentieren.

Termine:

Sport im Park: 18.15 bis 19 Uhr, Tabata mit der DJK Dülmen, Schlosspark

21 Uhr, Sommertheater „Odyssee“, N.N. Theater, Hof der Hermann-Leeser-Schule

Wetter:

Anfangs noch einige Schleierwolken, dann trocken und sonnig bei 27 bis 29 Grad. Der Wind weht sehr schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Verkehr:

Der Hüttenweg ist wegen der Fahrbahnsanierung teilweise gesperrt. Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 und Kreisverkehr Seppenrade.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.