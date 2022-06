Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Nach zwei Jahren Pause steigt in dieser Woche wieder das Weinfest in Dülmen.

Das müssen Sie wissen:

Zehn Winzer und insgesamt vier Tage Weinfest - das erwartet Besucher ab Mittwoch im Bendix-Park. Das ist das längste Weinfest in Dülmen bisher. Auch Live-Musik auf einer Bühne wird es bei der Veranstaltung geben.

Das Wetter hätte bei der Kirmes kaum besser sein können, einige Rahmenbedingungen aber schon, so lautet ein erstes Fazit nach der Kirmes. Was gut lief und was eben nicht so gut, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Stets charmant, immer unterhaltsam und die noch unentschlossenen Bieter ermutigend: Harry Wijnvoord kennt und zieht alle Register, um eine Versteigerung zu einem finanziellen Erfolg und nebenbei die Veranstaltung zu einem überaus unterhaltsamen Event zu machen. Wie am Sonntag bei einem neuen Format der Bürgerstiftung.

Wie viel Lust die Bulderaner nach zwei Jahren Pause auf ihr Schützenfest hatten, konnte man am Wochenende an vielen Stellen sehen. Ein großer Schützen-Zug, volles Zelt an drei Abenden, viele Besucher an der Vogelstange und am Rand der Marschwege begleiteten das Fest. Und an der Vogelstange gab es einen Zwei- und einen Dreikampf um die Königswürde.

Seine erste Aufgabe sollte nicht lange auf ihn warten: Gut 24 Stunden nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Daldruper Schützen stand für Michael Denter schon das Sommerfest an - das mit so einigen Herausforderungen aufwartete.

Auch wenn die Dülmener keine eigene Mannschaft stellen, können sich die Reiter und Fans des Reitsports auf spektakuläre Unterhaltung freuen. Der RV Dülmen richtet die Kreismeisterschaft aus. In Dülmen geht es am Donnerstag los.

Wetter:

Heute ist es sonnig, dazu bleibt es trocken und es gibt lediglich ein paar Quellwolken. Bei bis zu 23 Grad weht der Wind aus unterschiedlichen Richtungen sehr schwach.

Verkehr:

Bauarbeiten auf der Strecke Münster-Ruhrgebiet behindern den Bahnverkehr. Zwischen Dülmen und Haltern verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Nach Münster fährt ausschließlich der RE42. Der RE2 fällt zwischen Dülmen und Münster aus.

Heute werden ab circa 12 Uhr sämtliche Straßensperren, die wegen Kirmes und Baustelle auf der Münsterstraße ab Kreuzungsbereich Kreuzweg/Bergfeldstraße in Fahrtrichtung Innenstadt eingerichtet wurden, aufgehoben.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.