Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Die Gemeinde Heilig Kreuz in Dülmen macht einen Missbrauchsfall öffentlich, auf dem Dernekämper Schützenfest gab es eine Massenschlägerei und Superintendentin Susanne Falcke führte Sebastian Renkhoff in sein Amt ein: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Am Sonntag hat die Gemeinde Heilig Kreuz in Dülmen einen Missbrauchsfall öffentlich gemacht. In den 1950er-Jahren habe ein Kaplan einem Kind sexualisierte Gewalt angetan, so eine Stellungnahme, die in den Gottesdiensten verlesen wurde.

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Massenschlägerei auf dem Dernekämper Schützenfest. Laut Zeugenaussagen sollen circa 30 unbekannte Täter auf zehn Mitglieder des Schützenvereines eingeschlagen und getreten haben. Es gab vier Verletzte. Was der erste Vorsitzende des Schützenvereins, Michael Teutemacher, dazu zu sagen hat, lesen Sie am Dienstag in der DZ oder im E-Paper.

Rund 14 Jahre arbeitete Sebastian Renkhoff auf diesen Tag hin - und nun wurde er am Sonntag offiziell in das Amt des Pfarrers eingeführt. In den vergangenen Jahren arbeitete er in verschiedenen Bereichen - und dabei stellte sich unter anderem die damalige Arbeit als Tauchlehrer als sehr hilfreich heraus.

Gleich mehrere besondere Gäste besuchten am Samstag den Trödelmarkt der Andheri Hilfe. Der Natz unterstützte den Markt und auch Gertrud Kersting, eine Mitbegründerin des Trödelmarkts, war vor Ort.

DJK Dülmen II ist am Ziel und steigt in die Kreisliga B auf, Ernüchterung bei TSG Dülmen III und Vorwärts Hiddingsel. TSG Dülmen II muss in die Relegation. Dieser Weg bleibt Adler Buldern II nur knapp erspart.

Wetter:

Heute sind viele Wolken am Himmel. Aber auch die Sonne kommt mal raus und Schauer gibt es kaum. Bei bis zu 22 Grad weht der Westwind mäßig mit einigen Böen.

Verkehr:

Am heutigen Dienstag, 7. Juni, beginnt ab circa 8 Uhr morgens die Baufirma mit dem Aufbruch des bestehenden Radweges zwischen der Breslauer Straße und der Fußgängerampel in Höhe des Olfener Weges. Dann kann die Ampel auf der Ostseite der Lüdinghauser Straße nur noch aus Richtung Stadtmitte erreicht werden. Der Radweg muss nach Angaben des Kreises im Baubereich für die Arbeiten voll gesperrt werden.

Heute ab circa 7 Uhr gibt es kein Durchkommen mehr auf der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern. Grund ist eine Fahrbahnsanierung. Die Sperrung dauert vermutlich bis Anfang September.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.