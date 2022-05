Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Der Kinderflohmarkt wird umziehen, die katholischen Gemeinden nehmen ihre Zukunft in den Blick, und in gleich zwei Ortsteilen standen die Schützenfest an: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Am 3. August findet der Kinderflohmarkt nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Jedoch nicht wie gewohnt auf dem Marktplatz, sondern auf dem Bendix-Gelände an der Neuen Spinnerei. Gründe für den Standort-Wechsel gibt es viele.

Coesfeld macht es vor: Hier werden erstmals im Bistum Münster sich drei Gemeinden zu einem Pastoralen Raum zusammenschließen. Und wie sieht es in Dülmen aus? In Heilig Kreuz macht sich die Gemeinde bereits Gedanken. Gespräche auf Kreisdekanatsebene sind für August geplant. Einen ausführlichen Bericht lesen sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag, Print und E-Paper.

Schützenfest-Doppel am Wochenende: Sowohl in Merfeld als auch in Rorup wurde ausgelassen mit den neuen Majestäten gefeiert. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe.

Bereits vor Jahren ist auf Initiative von Biologielehrern eine Blumenwiese auf dem ehemaligen Sportplatz der Privaten Gymnasien Schloss Buldern entstanden. Nun ist diese biologische Nische um eine weitere Attraktion bereichert worden: ein Bienenhotel.

Die Hausdülmener Fußball-Frauen haben das Spitzenteam von Vorwärts Epe mit 4:1 wieder nach Hause geschickt. Um im nächsten Jahr um den Titel in der Frauen-Kreisliga A mitspielen zu können, soll an der Kader-Breite gearbeitet werden.

Wetter:

Heute zunächst freundlich mit Sonne und lockeren Wolke, nachmittags gelegentlich Schauer bei 18 bis 20 Grad. Schwacher Wind, der zunehmend aus Westen kommt.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt. Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.