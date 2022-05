Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Die Wahlbeteiligung in Dülmen war niedrig, auf dem Waldfriedhof ist nun eine zweite Urnenwand fertiggestellt und gut besucht war der Secondhand-Markt der kfd St. Viktor: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Nun ist auch die zweite Urnenwand mit 74 Kammern, in denen bis zu zwei Urnen Platz finden, auf dem Waldfriedhof fertiggestellt worden. Zusammen mit der ersten Wand mit 64 Kammern bildet sie ein Rund.

Die Landtagswahl wirft aus Dülmener Sicht etliche fundamentale Fragen auf und bestätigt zugleich Bekanntes. Gerade einmal bei 62,39 Prozent lag die Wahlbeteiligung, in einzelnen Stadtbereichen sogar deutlich darunter. Alles Weitere erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Spannung, Spaß und Spiel konnten die Besucher der Benefizveranstaltung des Rotary Clubs Dülmen und Lüdinghausen in Dülmen erleben. Nach der langen Coronapause hatten sechs gemeinnützige Vereine aus Lüdinghausen und Dülmen die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.

Ordentlich was los war am Samstag im einsA. Die kfd St. Viktor lud zum Secondhand-Markt ein. Und die Besucher hatten nicht nur eine breite Auswahl an Kleidungsstücken, auch für das leibliche Wohl war gesorgt.

„Bis auf Weiteres wird es keine Aktionen am Montag vor dem Löwen geben“, so Florian Kübber, Fraktionssprecher der Grünen. Seit Anfang Januar stand er – bis auf die Osterpause – jeden Montag mit Vertretern von Grünen, SPD und vielen Bürgern vor dem Löwen.

Auf der Mitgliederversammlung stellte BSG-Geschäftsführer Holger Schmidt Pläne für einen Erweiterunsgbau vor - und erhielt viel Zustimmung. Marie Woelk unterstützt die BSG in den nächsten drei Jahren im Rahmen ihres Studiums.

Wetter:

Heute bleibt es anfangs trocken, später kommt es zu Quellwolken und vereinzelt sind Schauer möglich. Bei bis zu 24 Grad weht der Westwind schwach.

Verkehr:

Von 7.15 bis 8.15 Uhr wird der Alte Ostdamm zwischen der Einmündung Sendener Straße und dem Osthover Weg/Unterführung zur Elsa- Brändström-Straße für KFZ gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.