Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Ein Autorennen mit wiederholten gegenseitigen Überholvorgängen hat am Wochenende in Buldern zu einem schweren Unfall geführt. Zum Glück kam es nicht zu einer Katastrophe, denn die Fahrt endete direkt vor einem Eiscafé. Aber es gibt auch schöne Nachrichten vom sonnigen Osterwochenende.

Das müssen Sie heute wissen

Nach zwei Jahren Corona-Pause leben am Ostersonntag in den Dülmener Ortsteilen Buldern und Hiddingsel die Osterbräuche wieder auf. Viele Zuschauer finden sich beim Hasseln auf der Nottulner Straße ein und auch der Sportplatz in Hiddingsel ist gut besucht.

„Das Wetter spielt uns natürlich klar in die Karten“, sagt Thomas Krampe. Auch in Buldern gibt es für das Hasseln viele helfende Hände. Und auch hier haben Teilnehmer und Besucher ihren Spaß.

Der Krieg in der Ukraine bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen, einem Aufruf der Friedensfreunde Dülmen am Ostermontag folgte gleichwohl eine eher kleinere Gruppe mit rund 30 Personen. Sprecher Dr. Michael Stiels-Glenn war mit der Resonanz dennoch zufrieden. Er machte in seiner Ansprache deutlich, dass die Friedensfreunde gegen Waffenlieferungen in die Ukraine sind.

Nach zweijähriger Unterbrechung haben rund 70 Teilnehmer an Karfreitag eine Tradition wieder aufleben lassen - sie nahmen an der Prozession durch die Stadt teil. An Ostersonntag trug Bürgermeister Carsten Hövekamp das Pestkreuz durch die Stadt.

Die dritte Mannschaft der TSG Dülmen hat das Osterwochenende genutzt, um sich an der Spitze der Kreisliga B festzusetzen. In zwei Nachholspielen gewannen die Blau-Gelben bei Union Lüdinghausen II (5:1) und gegen SF Merfeld II (2:0).

Sportergebnisse

SuS Legden - Adler Buldern 3:1 (1:1). TSG Dülmen III - SF Merfeld II 2:0 (0:0). Vorw. Hiddingsel - SuS Hochmoor II 1:3 (1:2). Union Lüdinghausen II - TSG Dülmen III 1:5 (1:4).

Wetter:

Bis zu 13 Sonnenstunden sind für Dienstag angekündigt bei Werten von 5 bis zu 16 Grad. Allerdings können Böen Geschwindigkeiten zwischen 29 und 42 km/h erreichen.

Verkehr:

Heute blitzt der Kreis Coesfeld auf der Münsterstraße und L 580, die Polizei auf dem Gemeindeweg 557 in Börnste.

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.