Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Weil die Preise für Öl und Gas durch die Decke gehen, suchen immer mehr Dülmener eine Alternative. Sie drehen die Heizung aus und legen ein Stück Holz mehr in den eigenen Kamin. Die Folgen sind bereits spürbar, Holz ist knapp und recht teuer. Den kompletten Artikel lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Diesen Termin kann man sich ab sofort vormerken: Nach zweijähriger Pause lädt Dülmen Marketing am Fronleichnamswochenende, 15. bis 18. Juni, wieder zu einem Weinfest ein. Dülmen Marketing hat sich erneut für den historischen Bendix-Park als Veranstaltungsort entschieden.

Hunderttausende Ukrainer flüchten vor dem Krieg in ihrer Heimat. In ihrer neuen Umgebung müssen sie sich komplett neu orientieren. In Dülmen hilft dabei auch die Caritas, die einen „Fachdienst Integration und Migration“ (FIM) hat und damit Ansprechpartner für geflüchtete und migrierte Menschen ist. Nun gibt die Caritas auch Tipps für Ehrenamtliche im Zuge der Aufnahme Schutzsuchender im privaten Wohnraum.

28 Jahre lang nutzte die Feuerwehr Dülmen das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser - nun spendete die Wehr es an die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew soll es für die Rettung aus zerstörten Häusern zum Einsatz kommen.

Lena Rehorst und Adler Buldern haben das Kellerduell gegen Borken mit 0:3 verloren und können für die Kreisliga planen. Hausdülmen nahm Gescher mit einem 1:1 aus dem Titelrennen und TSG feierte beim 3:3 einen „Sieg der Moral".

Termine:

18 Uhr, Eröffnung der Ausstellung „Farbe bekennen“ mit Arbeiten von LeMai, einsA

Wetter:

Heute gibt es viel Sonnenschein, der durch eine zunehmende Konzentration an Saharastaub teils verschleiert erscheint. Bei bis zu 21 Grad weht der Südostwind mäßig.

Verkehr:

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.