Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Wie beurteilen Dülmens Politiker den für viele überraschenden Wahlausgang im Saarland? Das wollte die DZ von den NRW-Landtagskandidaten aus Dülmen sowie Kommunalpolitikern wissen. Die bleiben weitestgehend gelassen: Die Voraussetzungen im kleinen Saarland und dem großen NRW seien sehr unterschiedlich. Mehr dazu in der DZ von Dienstag.

Am Samstag und Sonntag flanierten die Menschen bei herrlichstem Sonnenschein über die Marktstraße. Nachdem extra für den Frühlingsmarkt am Wochenende eine Asphaltschicht über Schotterflächen vor den Geschäftshäusern gezogen worden war, kam am Montag schweres Gerät zum Einsatz. Mit einem Bagger wurden die Pflastersteine aus dem Straßenraum entfernt. Für die Fußgänger bleibt nur noch ein schmaler Weg. Eine Situation, die sich in den nächsten Wochen und Monaten nicht wesentlich verbessern dürfte - die Arbeiten dauern wohl bis Jahresende.

Wie soll sich die Innenstadt weiter entwickeln, wollte die Verwaltung von ihren Bürgern wissen und hatte zu Ideen-Spaziergängen eingeladen. Tatsächlich hatten die Teilnehmer etliche konkrete Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge.

Die Mitglieder des SI-Clubs Dülmen danken Kinobesuchern, die spontan die Summe von 874,50 Euro für die War Zone Initiative von Soroptimist Polen gespendet haben. Der Betrag wurde von ihnen aufgestockt.

Es ist momentan das große Straßenbau-Projekt in Dülmen: die B 67n, die zwischen der A 43 und Reken gebaut wird. Zu einem ersten Baustellentermin lädt am Donnerstag Straßen.NRW ein - allerdings nur nach Anmeldung.

Trotz der jüngsten Niederlagen-Serie schreibt Rainer Schmitz, Trainer der DJK Adler Buldern, seine Bezirksliga-Kickerinnen noch nicht ab. „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Wir sind schon oft von der Schippe gesprungen.“

Termine:

Ausstellung „The cast Whale Project“, 11 bis 17.30 Uhr (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz.

Ausstellung „Zerstörung und Kriegsende in Dülmen“, 9 bis 12 Uhr, Alte Sparkasse.

Wetter:

Heute überwiegen die Wolken, die Sonne scheint wenig, es bleibt aber trocken bei 12 bis 13 Grad. Der Wind weht dazu schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.