Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Nach zwei Jahren Pause gibt es am Wochenende wieder einen Frühlingsmarkt, ein Neubau des Feuerwehrgebäudes in Buldern soll her und einen eigenen Spielmannszug haben jetzt die Nieströter Schützen: Das müssen Sie heute wissen.

Am Wochenende gibt es wieder einen Frühlingsmarkt

Das müssen Sie heute wissen:

In der Pandemie ist zweimal hintereinander der beliebte Frühlingsmarkt ausgefallen. Am Wochenende dürfte er wieder viele Menschen in die Innenstadt locken. Dafür sorgt ein vielfältiges Programm inklusive verkaufsoffenem Sonntag.

Das Feuerwehrgebäude in Buldern weist eine lange Liste von Mängeln auf, die auf dem recht kleinen Grundstück nicht zu beheben sind. Die Stadtverwaltung schlägt deshalb in unmittelbarer Nähe einen Neubau vor, der bis zum Herbst 2023 realisiert sein soll. Zunächst muss die Politik für das Projekt votieren. Den vollen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ.

Die Nieströter Schützen haben jetzt ihren eigenen Spielmannszug: Da es zuletzt immer schwerer geworden war, einen Spielmannszug zu finden, der beim Frühschoppen am Montag den Marschweg begleitet, machen jetzt die eigenen Frauen und Männer Musik.

Minutenlangen Applaus und stehende Ovationen - die gab es für Paul Holtrup, der seit 39 Jahren die Geschäfte der Schützenbruderschaft St. Michael Rödder leitete und nun für seine außergewöhnliche Leistung geehrt wurde. Der Vorsitzende Michael Aertken schlug vor, Holtrup zum Ehrenmitglied zu wählen - was die Mitglieder dann auch direkt Taten. Den Posten des Geschäftsführers übernimmt künftig Matthias Holtrup (Schwiegersohn von Paul Holtrup).

Staffelleiter Horst Dastig hat aktuell alle Hände voll zu tun. An den letzten beiden Spieltagen wurden in seinen Kreisligen alleine 20 Spiele abgesagt. Die Neuansetzungen laufen. Ein spielfreies Oster-Wochenende wird es für viele Fußballer nicht geben.

Wetter:

Heute wird es sonnig. Bei einem fast wolkenfreien Himmel liegen die Höchsttemperaturen bei bis zu 21 Grad. Der Ostwind ist dazu schwach unterwegs.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.