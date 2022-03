Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Viele Supermärkte in Dülmen beklagen Lieferschwierigkeiten und „Hamsterkäufe“, Sandra Allerdisse wird neue Geschäftsleiterin im einsA und mindestens zwei Vandalen verschafften sich Zugang zu einer Baustelle in Buldern: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Aktuell sehen Kunden es immer wieder: Lücken in den Supermarktregalen. Gerade Mehl und Öl sind derzeit besonders von Lieferproblemen betroffen. Und auch vermehrte „Hamsterkäufe“ sorgen nicht gerade für Entspannung. Den kompletten Text lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ.

Mindestens zwei Vandalen verschafften sich Zugang zu einer Baustelle in Buldern. Sie öffneten das Staufach des Baukrans und gelangten so an die kabelgebundene Steuerung des Krans. Mit dem Kran wurde dann ein 1,4 Tonnen schwerer Materialcontainer angehoben. Dadurch entstand eine hohe Gefahr für Fußgänger.

Ab dem 1. Mai unterstützt Sandra Allerdisse als neue Geschäftleiterin das Team des einsA. An ihrer neuen Stelle möchte sie an der Gestaltung der künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel oder der Stärkung des Ehrenamtes mitwirken.

Die Polizei im Kreis Coesfeld legte nun die Unfallzahlen für 2021 vor. In Dülmen war ein leichter Rückgang der Unfälle zu verzeichnen - und zwar von 442 in 2020 auf 424 (minus 18) in 2021. Allerdings gab es in Dülmen auch einen besonders schweren Unfall.

Bei der Deutschen Tischtennis-Meisterschaft hat sich der Merfelder Chris Andersen mit Silber belohnt. Im Doppel an der Seite von Friedrich Kühn von Burgsdorff musste sich die Nummer eins von Jugend 70 nur im Finale geschlagen geben.

Wetter:

Heute startet der Tag bedeckt, teils neblig-trüb, aber trocken. Später kommt dann aber die Sonne durch. Bei bis zu 14 Grad weht der Süd- bis Südostwind dazu schwach.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.