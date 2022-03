Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Noch gibt es viele Details zu besprechen, doch das Ziel ist klar formuliert: Dülmen Marketing und die Kirchengemeinde St. Viktor wollen den Weihnachtsmarkt deutlich aufwerten. Möglich wird dies durch den Umbau des Kirchplatzes sowie Fördergelder vom Bund. Mehr dazu lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ.

Es sind einige bedrückende Gedanken und Gefühle, die die Schüler und Schülerinnen der 8a des Clemens-Brentano-Gymnasiums zum Thema Krieg in der Ukraine beschäftigen. Die Klasse schaute sich jetzt im Politikunterricht Hintergründe und Ursachen an.

Rund 250 Menschen beteiligten sich an der Ukraine-Demo am Montag, so schätzte es die Polizei. Dennis Sonne (Grüne), André Stinka (SPD) sowie Bürgermeister Carsten Hövekamp fanden passende Worte zur aktuellen Lage. Im Zentrum der Kritik, Russlands Machthaber Putin. Mit der Anzahl von 250 waren es deutlich mehr Menschen auf der Ukraine-Demo als Teilnehmer bei den Montags-Spaziergängen.

Die roten Taschen sind das Erkennungszeichen des Equal Pay Day. An diesem Tag wird auf die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer aufmerksam gemacht. So hatten die Mitglieder des Netzwerks Mädchen- und Frauenarbeit Dülmen rote Taschen dabei, als sie gestern Vormittag in der Fußgängerzone darauf aufmerksam machten, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer

Die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Dülmen kassierten gegen Spitzenreiter Sendenhorst-Westbevern eine deutliche 0:3 (8:25, 20:25, 23:25)-Niederlage. Trainer Markus Mohr musste auf zu viele Spielerinnen verzichten. Dazu kam eine zu hohe Fehlerquote.

Wetter:

Fast durchweg wolkenlos und sonnig. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 10 bis 11, örtlich bis auf 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südostwind.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der L 551 in Buldern.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.