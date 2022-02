Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Für Lia Gerding ist heute ein besonderer Tag. Die junge Dülmenerin wird zwei Jahre alt. Und das am 22.2.22! Auch die DZ gratuliert - genau wie jenen elf Paaren (und damit 22 Menschen), die heute im Rathaus beziehungsweise einsA heiraten. Die vollständige Berichterstattung lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ.

Der Dichter Heinrich Heine stand mit Mittelpunkt des literarisch-musikalischen Nachmittags von Bernd Vogt und Patrik Gremme, zu dem der Förderverein Kunst und Kultur eingeladen hatte. 200 Literaturfreunde waren der Einladung gefolgt, sodass die Veranstaltung in der Aula des Schulzentrums nahezu ausverkauft war.

Gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden Willi Wessels (CDU), Andreas Bier (SPD) und Florian Kübber (Grüne) lädt Bürgermeister Carsten Hövekamp am Freitag um 16 Uhr zu der Veranstaltung auf den Marktplatz ein. Bei der Veranstaltung soll an die durch Corona Verstorbenen erinnert werden, aber auch an die Menschen, die Freunde und Angehörige verloren haben oder die durch andere Umstände in Not geraten sind.

Mit einer unvorstellbaren Zerstörungswut wurden an der alten Paul-Gerhardt-Schule rund ein Dutzend Fenster eingeschlagen und die Eingangstür aus Sicherheitsglas beschädigt. Die Judo-Trainer der DJK Dülmen sind sauer.

Wetter:

Im Tagesverlauf werden die Wolken dichter und ab Mittag kommt Regen auf. 8 bis 10 Grad. Der Wind weht zunächst mäßig, am Nachmittag mit starken bis stürmischen Böen.

Verkehr:

Heute und morgen ist die Kötteröde komplett gesperrt wegen Arbeiten der Stadtwerke.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.