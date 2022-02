Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Erneut haben rund XXX Dülmener am Montagabend gegen die fast zeitgleich stattfindenden „Montagsspaziergänge“ demonstriert. Sie versammelten sich dazu am Löwen-Denkmal. Parallel dazu zogen gestern Abend rund XXX „Spaziergänger“ durch die Innenstadt, als Protest gegen die Corona-Politik. Nach Angaben der Polizei blieb alles friedlich.



In der Marktstraße verlegen derzeit die Stadtwerke neue Leitungen, danach rücken die Straßenbauer an. Für die betroffenen Geschäfte ist die Baustelle eine große Belastung, zeigt eine Rundfrage. Daneben laufen archäologische Grabungen, bei denen so einiges gefunden mehr. Einen Schwerpunkt zur „Baustelle Marktstraße“ gibt es in der heutigen DZ.



Wie sich die Hohe Mark als Leader-Region bewerben will, stellt sie am Donnerstagabend bei einer Online-Konferenz vor. Viele Ideen wurden dank einer interaktiven Karte gesammelt, bei der sich auch rund 30 Einträge zu Dülmen finden. Ein Hauptthema sind dabei bessere Anbindungen an Nachbarstädte und Ortsteile. Mehr dazu in der DZ von Dienstag.



Traurige Nachrichten am Montag: In Dülmen ist eine weitere Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das ist der 22. Todesfall seit Beginn der Pandemie, kreisweit wurden bislang 112 Verstorbene gezählt.



Nicht nur den Radweg zwischen Rorup und Lette hat der Kreis saniert, sondern hier auch den Baumbestand ergänzt. So wurden Wildbirnen und Eschen gepflanzt. Aber auch an anderen Stellen war der Kreis-Bauhof aktiv.



Mit David Gründel hat sich Fußball-C-Liga-Spitzenreiter Vorwärts Hiddingsel für eine interne Trainerlösung entschieden. Gründel wird Nachfolger von Lars Müller und soll die Mannschaft ab dem Sommer möglichst in der B-Liga betreuen.



Wetter:



Vormittags ziehen Wolken mit gelegentlichen Schauern durch, nachmittags etwas Sonne, bevor erneut Regen aufzieht, 8 bis 9 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.



Verkehr:



Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.