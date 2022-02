Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Es ist der nächste große Rückschlag: Ein Gutachter hat im Auftrag der Stadt die Brücke am Bahnhof untersucht - und die ersten Ergebnisse lassen Böses ahnen. Denn es gibt Hinweise, dass die Schweißnähte Fehler aufweisen. Die Folgen wären gravierend.



Fälle von Wilderei hier in der Region sind Werner Baumeister, Vorsitzender des Hegerings Dülmen, nicht bekannt. Aber es gebe immer mal wieder Vermutungen, dass Wilderer unterwegs sind. Grund sind Schüsse in der Nacht. Dabei dürfen Jäger wegen der Afrikanischen Schweinepest nachts auf Wildschweinjagd gehen. Mehr dazu in der DZ von Dienstag.



Bald ist er ein Teil Dülmener Handelsgeschichte: Nur noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres kann der Viktor-Gutschein eingelöst werden. Als Ersatz dient dann der digitale Dülmen-Gutschein, welcher sich jetzt schon großer Beliebtheit erfreut.



Am 9. Januar musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz an den Dülmener See ausrücken. In der Gaststätte Café Ahoi war es zu einem Brand gekommen (DZ berichtete). Jetzt steht fest, dass sie bald wieder eröffnen wird.



Zuversicht herrscht beim Fußballkreis-Vorsitzenden Willy Westphal, dass die Saison regulär gespielt werden kann. Die 50 Prozent für eine Wertung sollten problemlos erreicht werden. Auch wenn dafür aktuell noch ein paar Nachholspiele fehlen.

Termine:



14 bis 19 Uhr, Mobiles Impfen, Sportheim Merfeld, Impfung möglich ohne Termin, ab zwölf Jahre.



19 Uhr, Online-Infoabend zur Standort-Suche neues Schulzentrum, Youtube-Kanal der Stadt, ein Link steht zudem auf der Hompage.



Wetter:

Heute meist wolkig bei bis zu 12 Grad. Vormittags gibt es leichten Regen, der zu Mittag nachlässt. Der Südwest- bis Westwind weht mäßig, später auch frisch mit Böen.



Verkehr:



Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.