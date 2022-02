Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

CBG-Schüler packen an, Packstationen werden in Dülmen ausgeweitet werden und die Spaziergänger erhielten Gegenwind. Das müssen Sie heute wissen.

Am Platz vor dem Löwen versammelten sich am Montagabend die Demonstranten, die dem Aufruf von SPD und Grünen gefolgt waren - und nicht die „Montagsspaziergänger“.

Das müssen Sie wissen:

Den Auftakt macht die Tafel: Ab Februar können sich Vereine aus dem sozialen Sektor im einsA vorstellen und um Unterstützung werben. Möglich macht dies die neue Ehrenamtsecke.

Schaufel und Spaten statt Lehrbüchern und Federmäppchen. 120 Rotbuchen und Eichen pflanzten Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums bei einer Pflanzaktion zusammen mit Rotariern in Börnste. Den kompletten Artikel lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ.



Vier DHL-Packstationen gibt es in Dülmen. Ihre Zahl wird in absehbarer Zeit steigen, so ein Sprecher. Wie viele Stationen hinzukommen und an welchen Standorten, das stehe aber noch nicht fest. An den Stationen können nicht nur Pakete abgeholt werden. Auch Retoure-Sendungen können dort abgegeben werden.

Marius Cleve steht im Finale bei der Wahl zum Amateur-Tor des Jahres und hat damit schon die Top-Acht erreicht. Der 20-jährige Kicker vom SV Vorwärts Hiddingsel hat seine Vorrunde am Wochenende deutlich gewonnen.

Wetter:

Heute gibt es dichte Wolken und stellenweise Regenschauer. Später lässt der Regen nach. Bei bis 9 Grad weht der Wind mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen.





Verkehr:

Heute blitzt die Polizei auf der L 551.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.