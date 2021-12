Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Booster-Impfungen in der Mensa, Spenden für das Ahrtal und ein Moderator als Ein-Mann-Team: Das müssen Sie heute wissen.

Die Impfstelle in der Mensa des Clemens-Brentano-Gymnasiums war am Sonntag Anlaufstelle für mehrere hundert Dülmener, die sich hier ihre Booster-Impfung abholten. Nach dem Einsatz und den Erfahrungen vom Wochenende zuvor waren die Abläufe in der Impfstelle weiter verbessert worden.

Noch während des leuchtenden Trecker-Korsos der Landwirte am Sonntag spendeten begeisterte Zuschauer am Straßenrand für die Flutopfer an der Ahr. Auch nach Abschluss der Aktion, die viele Menschen berührte, sind noch Spenden möglich. Mehr lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ.



Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind auch zwischen den Feiertagen regulär geöffnet. Beim Besuch muss vorab ein Termin vereinbart werden.



Nicht alle der 16 Teams, die sich für den Rodelhütten-Cup angemeldet hatten, traten tatsächlich an. So füllte Moderator Allerdissen als Team „Freddy“ das Teilnehmerfeld auf. Und schaffte es sogar bis in Finale. Sieger bei der Veranstaltung auf der Eisbahn, bei der der Spaß im Vordergrund stand, wurde aber ein anderes Team.

Silas Zahlten hat die Bronze-Medaille bei der Deutschen Cross-Meisterschaft in Sonsbeck bei Wesel gewonnen. Am Ende war es so knapp und spannend, dass private Videoaufnahmen für das sportliche Ergebnis benötigt wurden.

Adventskalender Bürgerstiftung:

1392: 1 Gutschein Sonnen-Apotheke

3208: 1 Schreibgerät Bücher Sievert

1073: 1 Einkaufsgutschein ZAP!

3575: 1 Gutschein Holthöwer GmbH

0060: 1 Dülmener Gutscheinbox Laumann Druck & Verlag

1527: 1 Gutschein Dr. Graute’s Adler-Apotheke

1287: 1 Dülmen-Gutschein G&P Küchenstudio

2540: 1 Insektenhotel

0925: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

0740: 1 Gutschein düb Freizeitbad

0922: 2 Eintrittskarten Löwennacht 2022

1544: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, es gilt die 2G-Regel.

Wetter:

Der Tag startet nebelig, teilweises auch klar mit Glätte. Später wird es sonniger, Höchstwerte von bis zu 2 Grad. Es weht nur eine leichte Brise aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.