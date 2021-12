Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Die Wollmäuse nehmen 4000 Euro aus dem Sockenverkauf ein, zahlreiche Sportveranstaltungen werden im Winter abgesagt und es gab zwei schwere Unfälle am Montagmorgen. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Zwei schwere Unfälle, vier Verletzte, stundenlang gesperrte Straßen: Viel zu tun hatten am Montagmorgen Polizei und Rettungskräfte. Zunächst kam es auf der Kreuzung B 474/Ostdamm zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Auf dem Weg zum Unfallort verunglückte ein 46 Jahre alter Motorradpolizist.

Gleich mehrere Straftaten haben zwei Jugendliche in der Nacht zum Sonntag begangen, darunter auch mehrfacher Diebstahl. So machten die zwei mit gestohlenen Traktoren eine Spritztour.

Die Stefan-Morsch-Stiftung zeichnet das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg aus. Mehr als 2000 Schüler und Lehrkräfte haben sich in 15 Jahren registriert. Rund 60 von ihnen haben einem Leukämiekranken Stammzellen gespendet.

Zum zweiten Mal hat die Gruppe Wollmäuse mit Herz am ersten Adventswochenende ihr handgestricktes Sortiment im Modehaus Ahlert verkaufen können. Dabei kam eine Summe von 4000 Euro zusammen. Diese wird nun je zur Hälfte an das Hospiz Anna Katharina in Dülmen und an die Tiertafel Tiere suchen Futter e.V. in Coesfel gegeben.

Die Corona-Lage und die Sperrung der Dreifachhalle am Schulzentrum sorgen dafür, dass zahlreiche Veranstaltungen in diesen Winter abgesagt werden. Aktuell plant nur noch die TSG Dülmen, ein Fußball-Hallenturnier zu veranstalten.

Adventskalender Bürgerstiftung:

1884: 1 Gutschein Optik Kockmann

4717: 1 E-Bike-Inspektion AT Cycles Dülmen

1916: 1 Gutschein Merfelder Hof

0591: 1 Dülmener Gutscheinbox Laumann Druck & Verlag

1605: 1 Dülmen-Gutschein G&P Küchenstudio

0476: 2 Karten Wildpferdefang 2022 Herzog von Croy’sche Verwaltung

1758: 1 Gutschein düb Freizeitbad

3162: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

3067: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

2587: 2 Eintrittskarten Löwennacht 2022

1152: 1 Gutschein RAINER’S HAIRCUT

3376: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute von 15 bis 19.40 Uhr geöffnet, Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr, es gelten die 2G-Regel und eine Maskenpflicht.

Wetter:

Am Dienstag ist es überwiegend wolkig und trüb. Gelegentlich regnet oder nieselt es leicht bei Temperaturen bis zu 9 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.