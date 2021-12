Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Mit 2G-Bändchen soll nun in Dülmen der Einkauf erleichtert werden.

Das müssen Sie wissen:

Auf Antrag der CDU soll es in Dülmen zwei weitere Fahrradstraßen geben, zusätzlich zu den vier bekannten, die teils noch in Planung sind. Umgewandelt werden sollen dabei die Elsa-Brändström-Straße sowie die Friedrich-Ruin-Straße.

Nikolaus-Überaschung für Euskirchen: Markus Becker brachte 3000 Geschenktüten aus Dülmen in die von der Flut-Katastrophe stark betroffene Stadt. Ein einfacher Pkw reichte dabei zum Transport nicht mehr aus.

Heiligabend an der frischen Luft: Die Evangelische Gemeinde plant für den 24. Dezember zwei Open-Air-Gottesdienste, und zwar um 15 und 16 Uhr auf dem Forsthof Rövekamp am Wildpark. Genauere Infos erhalten Sie hierzu in der Dienstagsausgabe der Dülmener Zeitung.

Mit einer gemeinsamen Aktion wollen die Innenstadt-Händler jetzt den Einkaufsbummel unter 2G-Regeln vereinfachen. Wer sich in einem Geschäft als geimpft oder genesen ausweist, der bekommt ein Bändchen mit aktuellem Datum ans Handgelenk. Das erspart in den weiteren Läden die Kontrollen.

Günter Ring öffnet seine Holzwerkstatt auf dem Hof Lohaus in der Nottulner Bauerschaft Horst an den Adventswochenenden für den Verkauf. Etwa 250 verschiedene Artikel gibt es hier. Mehr Infos zum Verkauf gibt es in der Dienstagsausgabe der DZ.

Erwartbar war die 3:9-Niederlage von Jugend 70 Merfeld im Spitzenspiel gegen Burgsteinfurt. Dabei führten die Merfelder durch u.a. Doppelgwinne von Verbeet/Kleinert (Foto) schnell mit 2:0. In den Einzeln war der Tabellenführer aber zu stark.



Adventskalender Bürgerstiftung:

2313: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

0398: 1 Dülmener Gutscheinbox Laumann Druck & Verlag

3161: 1 Gutschein BIGTIME Textildruck

0602: 1 Geschenkkorb Golly’s Spezialitäten

4338: 1 Gutschein Pizzeria bei Mem

0085: 1 Gutschein Bittersüß Confiserie

0496: 1 Hafermastgans Farmers Food GmbH

0121: 1 Dienstleistungsgutschein Friseurteam Ricker

3787: 1 Sodastream-Wassersprudler Stadtwerke Dülmen

2193: 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

2967: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute von 15 bis 19.40 Uhr, Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr.

Wetter:

Am Morgen ist es wolkig mit einigen Schneeregenschauern. Später sonniger und meist trocken bei Höchsttemperaturen von 6 Grad. Der Südwestwind weht mäßig.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.