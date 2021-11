Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Ab Mittwoch gibt es beim Dülmener Winter sowie beim Weihnachtsmarkt eine Maskenpflicht, der Andheri-Trödelmarkt geht heute mit neuem Standort an den Start, und die Tierweihnacht fällt aus: Da ist am Dienstag wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Ab Mittwoch wird es beim Dülmener Winter sowie beim Weihnachtsmarkt eine Maskenpflicht geben. Am 1. Dezember tritt eine neue Verfügung der Stadt dazu in Kraft. Auch Besucher des Wochenmarktes müssen ab dann Maske tragen.

Die Dülmener müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Gebühren für Müll, Abwasser und Straßenreinigung einstellen. Die Stadt hat jetzt die Berechnungen für 2022 vorgelegt, denen die Politik noch zustimmen muss. Nachdem die Gebühren zuletzt gesunken waren, wird nun oft das Niveau von 2020 wieder erreicht. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von heute.



Der Andheri-Trödelmarkt geht wieder an den Start - wenn auch mit neuem Standort in der Marktstraße. Der Verein bietet Klassiker wie Porzellan, Glas oder Kerzen zum Verkauf an. Nicht fehlen darf ein Weihnachtssortiment.

Traurige Nachrichten für alle Tierfreunde: Aufgrund steigender Inzidenzwerte sagt das Tierheim Dülmen-Lette die geplante Tierweihnacht ab. Die Absage trifft sie dabei doppelt hart.

Chris Andersen von Jugend 70 Merfeld hat beim Top 24-Turnier in Bergisch Gladbach das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Erst im Finale wurden die Beine etwas schlapp. Am Ende platzierte sich der 14-Jährige als sehr guter Zwölfter.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, Weihnachtsmarkt geöffnet von 15 bis 19 Uhr.

Wetter:

Heute überwiegend bedeckt und regnerisch, erst abends trockener, dazu 7 bis 9 Grad. Der westliche Wind bläst mäßig bis frisch mit starken bis steifen Böen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.