Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Am Montagmorgen meldet das Gesundheitsamt des Kreises fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Dülmen. Im Gegenzug dazu ist über das Wochenende eine Person genesen. Somit steigt die Zahl der aktiven Coronafälle in Dülmen auf 40 (vier mehr als noch am Freitag).



Nach einem Jahr Pause startet am Donnerstag der Dülmener Winter. An insgesamt 53 Tagen locken Eisbahn, Rodelhütte, Weihnachtsmarkt und viele Veranstaltungen in die Dülmener Innenstadt. Mit dabei sind auch zahlreiche Neuerungen.



Jürgen Steinberg ist einer von sechs Klimapaten in Dülmen. Im Interview erklärt der 55-jährige Pflegedienstbetreiber, wie er sich in seinem Unternehmen und mit seinen Mitarbeitern für den Klimaschutz einsetzt und welche umweltfreundlichen Veränderungen er in seinem Betrieb anstrebt.



In abgespeckter Form mussten die Stadtmeister im Reiten ermittelt werden. Am Ende setzten sich Ines Plastrotmann (Springen) und Elisa Niemann (Dressur) durch. Die Dülmener Amazonen zeigten nahezu fehlerfreie Leistungen.



Wetter:



Die graue Wolkendecke bleibt den ganzen Tag geschlossen. Es bleibt trocken, die Temperaturen erreichen 7 bis 9 Grad.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.