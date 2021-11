Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Der Lückenschluss an der Südumgehung lässt weiter auf sich warten - eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in diesem Jahr ist nicht mehr zu erwarten. Aktiv können hingegen wieder die Vereine sein.

Das müssen Sie wissen:

400 Meter - so groß ist die Lücke in der Südumgehung. Noch fehlt der letzte Abschnitt bis zur Halterner Straße. Das wird wohl bis mindestens 2023 so bleiben. Denn zunächst muss das Verwaltungsgericht tagen, was 2021 aber nicht mehr geschieht.

Klimapatin Judith Töns erläutert im Interview, wie sich Klimaschutz in den Alltag integrieren lässt. Auch wenn immer noch Luft nach oben ist - der erste Schritt sollte getan werden, findet sie.

Der Rassegeflügelzuchtverein Dülmen lud nach einem Jahr Zwangspause zur Geflügelschau im Kolpinghaus ein. Präsentiert werden konnte eine große Vielfalt an Tieren.

Auf eine Lokalausstellung verzichtete der Kaninchenzuchtverein W712 Buldern in diesem Jahr erneut. Stattdessen wurden 132 Tiere, wie schon 2020, bei einer sogenannten Tischbewertung den Preisrichtern vorgeführt und von diesen bewertet.

Termine:

17.30 Uhr, Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Reichspogromnacht, Alter jüdischer Friedhof, nahe Lüdinghauser Tor

Wetter:

Heute scheint abseits von Nebel oder nach dessen Auflösung häufig die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 13 Grad. Der südliche Wind weht schwach.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.