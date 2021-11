Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die ersten Mitgliederversammlungen von Vereinen finden wieder statt. Die Bürgerschützen Dülmen und die Schützen Merfeld haben ihre Planungen für das nächste Jahr vorgestellt.

Die Eisenbahnfreunde haben dem Bahnhof Buldern ein zweites Leben geschenkt. Am Wochenende wurde das gefeiert.

Über das schwierige Verhältnis von Religion und Satire berichtet Cassandra Speer am Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr in einem VHS-Vortrag im Forum der Alten Sparkasse. Wer das Thema vertiefen möchte: Am 25. November findet dazu ein Workshop statt.

Termine:

Tauschfenster-Aktion am einsA von 9 bis 12 Uhr; Ausgabe von ausrangierten Kinderbüchern, Puzzle und Spielen, Fenster neben dem Haupteingang

Blutspende heute von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Grundschule in Merfeld

Wetter:

Am Dienstag mal Sonne, mal dichte Wolken und einzelne Schauer. Nachmittagswerte von rund 11 Grad.

Verkehr:

Die Straßenverkehrsabteilung des Kreises Coesfeld führt heute Geschwindigkeitskontrollen auf der L-580 in Leuste und L-600 durch.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt