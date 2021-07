Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Das mobile Impfzentrum startete gestern seine Runde in Hausdülmen am Feuerwehrgerätehaus. Heute macht es Station am Merfelder Feuerwehrgerätehaus.



Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld steigt - ist allerdings weiterhin unter 10. Kreisweit hat es am Wochenende sieben neue Fälle gegeben, davon einen in Dülmen.



Seit Mitte März 2020 ist das Café Karthaus schon geschlossen. Der Grund damals: Corona. Jetzt ist klar, dass das Café endgültig nicht mehr öffnen wird. Für Kunden gibt es aber eine Alternative.



Am Freitag erschrak eine Zehnjährige so sehr, dass sie stürzte. Der Grund: Ein Auto hupte sie unvermittelt an. Der Fahrer kümmerte sich nicht, er fuhr weiter.



Die Planer des Mittelaltermarktes in Visbeck sind zuversichtlich: Sie gehen davon aus, dass die Veranstaltung im September wie geplant stattfinden kann. Mehr dazu gibt es in der Dienstagsausgabe der DZ.



Die Sportfreunde Merfeld sind heute beim COE-Cup zum Siegen verdammt. Gegen den SC Reken hilft Jannik Beuing (l.) & Co. nur ein Sieg, wenn das Weiterkommen in die Vorschlussrunde noch gelingen soll. Anpfiff ist um 19 Uhr.



Termine:



15 bis 18.30 Uhr, Impfmobil am Feuerwehrgerätehaus Merfeld



18 Uhr, Sport im Park: „Zumba“ mit dem DJK SF 1920, im Schlosspark



Wetter:



Heute lockern die Wolken erst am Nachmittag auf, dann scheint zeitweise die Sonne bei 19 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach aus Nord.



Verkehr:



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.