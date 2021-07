Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Noch immer wurde der Spielplatz am Südring/Vorpark nicht umgestaltet. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Stadt bestätigt, dass noch in diesem Jahr Ausschreibungen für die Maßnahme erfolgen sollen.



Das parteiinterne Aufstellungsverfahren der Dülmener SPD ist abgeschlossen. Nominiert wurde der Landtagsabgeordnete André Stinka für die Landtagswahl 2022.



Heute startet um 9 Uhr der Vorverkauf für den Dülmener Sommer. Zum ersten Mal müssen Tickets für die Veranstaltungen gekauft werden - coronabedingt. Karten gibt es dabei nur online.



Etwas verspätet fand gestern die Entlassfeier der Pestalozzi-Schüler statt. Aufgrund eines Corona-Falles mussten die Mädchen und Jungen in der letzten Woche in Quarantäne.



Ein besonderes Präventionsprojekt fand gerade in der St.-Antonius-Kita in Merfeld statt. Das Ziel war es, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken.

Die Quarantäne-Maßnahmen an der Flüchtlingsunterkunft Letterhausstraße werden mit Ablauf des heutigen Montags zu großen Teilen aufgehoben. Das teilte jetzt die Stadt Dülmen mit.



Nach vier Jahren im Amt hat Fritz Sauer den Vorsitz beim SV Vorwärts Hiddingsel abgegeben. Auf der Mitgliederversammlung wurde Klaus Dennstedt zum neuen Vereinschef gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder bleiben weiter im Amt.



Wetter:



Zunächst dicht bewölkt, einzelne Schauer sind möglich. Später kommt gelegentlich die Sonne durch. 22 bis 24 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest.



Verkehr:



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.