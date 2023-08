Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Im Juli gab es über 130 Liter Regen auf den Quadratmeter. Priester Abbé Jacques berichtet, was er in Buldern gelernt hat. Und beim Stabhochsprung-Meeting der TSG Dülmen ging es hoch hinaus.

Abbé Jacques hat das Saxofonspiel in Buldern gelernt und übt fleißig. Den Bulderanern gab er spontan eine Kostprobe seines Könnens.

Das müssen Sie wissen:

Der Juli ist 2023 bisher der Regenmonat: 131,2 Liter pro Quadratmeter sind in diesem Monat gefallen - so viel wie in keinem anderen des Jahres. Die DZ hat die Wetterdaten ausgewertet und einen Landwirt und einen Förster zum Wetter befragt.

Zum zehnten Mal ist Abbé Jacques in Buldern, um Pastor Ferdinand Hempelmann während seines Urlaubes zu vertreten. Im DZ-Interview erzählt der Priester aus Burkina Faso von seinem Ausbildungsweg, wie er nach Deutschland kam und was ihn mit Zita Klünker aus Buldern verbindet.

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am Wochenende in Dülmen mehrere Fahrzeuge mit teils brutaler Gewalt beschädigt. Und es blieb nicht bei Sachbeschädigungen. Es gibt erste Hinweise auf mögliche Täter.

Für Jung und Alt ging es beim vierten Stabhochsprung-Meeting der TSG Dülmen hoch hinaus: Von acht bis 82 Jahre waren die Athleten alt. Das Dülmener Trio sammelte wertvolle Erfahrungen.

Termine:

Dialog ohne Worte, Kunstausstellung mit Arbeiten des Bildhauers Hans-Jürgen Vorsatz in der Kirche Heilig Kreuz, täglich geöffnet 8 bis 18 Uhr

18 Uhr, Sport im Park: HIIT Power-Mix, TV Dülmen, Schlosspark

Wetter:

Blitz und Donner begleiten morgens die Regenfälle bei Temperaturen von 15 Grad. Am Mittag fällt vereinzelt etwas Regen und die Temperatur erreicht 19 Grad.

Verkehr:

Dülmen-Nord: In Fahrtrichtung Wuppertal ist die Abfahrt gesperrt, ebenso die Auffahrt von der B 474 in Richtung Wuppertal.

Sperrung des Dernekämper Höhenweges wegen Sanierungsarbeiten.