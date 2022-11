Warnstreiks in Dülmen und Buldern

Buldern

Rund 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Dülmen und Buldern beteiligten sich nach Angaben der IG Metall am Donnerstagvormittag an Warnstreiks. Damit wollen sie der Forderung für acht Prozent mehr Lohn in der Metall- und Elektroindustrie Nachdruck verleihen.

Von Claudia Marcy