Wann der Handel sonntags öffnen will

Noch ist alles unter Vorbehalt und ohne Gewähr - aber der Dülmener Handel hofft auf fünf verkaufsoffene Sonntage in 2022.

Und zwar beim Frühlingsmarkt am 27. März, an den beiden Kirmes-Sonntagen (12. Juni und 9. Oktober), zum Kartoffelmarkt am 11. September sowie während des Dülmener Winters am zweiten Advent (4. Dezember).

Das geht aus dem Veranstaltungsplan von Dülmen Marketing und Viktor GmbH hervor. Diesem zufolge sind Frühlings- und Kartoffelmarkt erneut über zwei Tage geplant, samstags sollen die Geschäfte dabei länger geöffnet haben.

Weitere Termine sind unter anderem der Volksradwandertag am 8. Mai in Richtung Senden, das Weinfest über Fronleichnam vom 15. bis 18. Juni im Bendix-Park sowie der Bürgertreff am 3. Oktober. Der Dülmener Winter 2022/2023 soll vom 18. November bis 8. Januar stattfinden.

Daneben planen Marketing und Händler von April bis September an jedem ersten und dritten Samstag einen Samstagsmarkt mit Livemusik. Parallel dazu soll jeweils am dritten Samstag noch eine Mottomeile stattfinden. Ebenfalls von April bis September ist für den letzten Mittwoch im Monat ein Abendmarkt vorgesehen.