Wahlunterlagen am Donnerstag beantragen

Am 15. Mai ist NRW-Landtagswahl. Bereits ab Donnerstag können Wahlberechtigte ihre Briefwahl-Unterlagen online beantragen. Möglich ist dies aber auch per Post.

Am Sonntag, 15. Mai, findet die NRW-Landtagswahl statt.

Am Sonntag, 15. Mai, findet die NRW-Landtagswahl statt. Bereits ab Donnerstag, 14. April, können Wahlberechtigte ihre Briefwahl-Unterlagen online über die Stadt-Homepage (Link auf der Startseite) beantragen.

Und zwar schnell und unkompliziert, betont das Team des Dülmener Wahlamtes in der Hoffnung, dass möglichst viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Daneben können Wahlberechtigte ihre Unterlagen jedoch auch per Post anfordern. Dafür gibt es einen entsprechenden Vordruck auf der Wahlbenachrichtigungskarte, die voraussichtlich zwischen dem 13. und 24. April zugestellt wird. Das Wahlbüro selbst in der Overbergpassage öffnet am Dienstag, 26. April.

Um die Wahl reibungslos abwickeln zu können, ist die Stadt Dülmen wie immer auf die Unterstützung ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und -helfer angewiesen. Derzeit fehlen insbesondere noch Freiwillige, die am Wahlsonntag als Ersatzpersonen zur Verfügung stehen würden.

Für den Einsatz als Wahlhelfer wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 30 bis 35 Euro gezahlt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für Anmeldungen und Informationen können sich Interessierte unter Tel. 02594/ 12333 oder unter Email wahlamt@duelmen.de melden. Über das Serviceportal der Stadt sind Anmeldungen möglich.