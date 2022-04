„Waffen schaffen keinen Frieden“

Der Krieg in der Ukraine bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen, einem Aufruf der Friedensfreunde Dülmen am Ostermontag folgte gleichwohl eine eher kleinere Gruppe mit rund 30 Personen. Sprecher Dr. Michael Stiels-Glenn war mit der Resonanz dennoch zufrieden.

Friedensfreunde lehnen Waffenlieferungen an Ukraine ab

Nach der Auftaktkundgebung am Löwen machten sich die Friedensfreunde auf den Weg nach Visbeck.

Stiels-Glenn machte in seiner kurzen Ansprache am Löwen wie auch weitere Redner deutlich, dass aus ihrer Sicht Waffenlieferungen an die Ukraine der falsche Weg ist. „Wir wissen, jede Explosion schadet dem Klima. Jedes zerstörte Gebäude muss wieder aufgebaut werden. Das kostet Ressourcen. Und das Leid, das die Zivilbevölkerung trifft, löst weitere Fluchtwellen aus.

Es gebe Gründe genug dafür, auch heute zu fordern: "Stoppt diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Geht an den Verhandlungstisch. Notfalls wird euch der internationale Druck dazu zwingen.“ Der Sprecher der Friedensfreunde Dülmen räumte ein, dass die Ostermärsche in diesem Jahr unter einem erheblichen Druck stehen.

So habe der FDP-Bundestagstagsabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff die Ostermarschierer politisch und militärisch als fünfte Kolonne Putins bezeichnet. Das habe eine gewisse Tradition. „Schon unter Bismarck galten unsere Vorfahren als vaterlandslose Gesellen. Unter Hitler wurden unsere Vorfahren zu Wehrkraft zersetzenden Saboteuren, um kurz nach der Befreiung vom Faschismus unter Adenauer zur fünften Kolonne Moskaus zu werden.“

