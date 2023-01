VR-Bank setzt auf Nachhaltigkeit

Die VR-Bank Westmünsterland mit Filialen auch in Dülmen setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit. Vorstandsvorsitzender Dr. Carsten Düerkop: „Zwei Drittel des Weges haben wir bereits zurückgelegt.“

Die VR-Bank Westmünsterland mit Filialen auch in Dülmen setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit. Wie der Vorstand am Freitag bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2022 mitteilte, will die Bank bis 2025 CO2-neutral sein. „Zwei Drittel des Weges haben wir bereits zurückgelegt“, sagte Dr. Carsten Düerkop.

Nachhaltigkeitspreis ausgelobt

Nach Anregungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lobt die VR-Bank ab 2023 einen Nachhaltigkeitspreis aus. Dabei können sowohl bereits umgesetzte Projekte wie auch Visionen und Ideen eingereicht werden. Unter Nachhaltigkeit zählt die Bank nicht nur ökologisches Engagement, sondern auch Beiträge zur nachhaltigen Wirtschaft oder zur sozialen Gerechtigkeit handeln. Bewerbungsschluss ist der 15. April. Eine Jury entscheidet über die Vergabe des Preisgeldesvon insgesamt 30.000 Euro.

