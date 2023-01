Vorverkauf für kfd-Karneval in Buldern startet

Die Proben von der Theatergruppe der kfd in Buldern laufen auf Hochtouren. Denn in diesem Jahr findet wieder eine Karnevalsveranstaltung statt. Und der Vorverkauf startet bald.

Die närrische Zeit rückt näher - weshalb bei der Theatergruppe der kfd in Buldern die Proben für Karneval derzeit auf Hochtouren laufen. „Alle Akteurinnen freuen sich nach der langen Zwangspause darauf, dem Publikum ein unterhaltsames Programm bei Kaffee und Kuchen zu bieten“, heißt es in einer Mitteilung.

Unterstützt wird die Theatergruppe erneut von DJ Markus. Die Veranstaltungen finden an Altweiber, 16. Februar, sowie am Sonntag, 19. Februar, jeweils um 14.33 Uhr im Saal van Lendt statt.

Der Verkauf der nummerierten Platzkarten startet am Sonntag, 29. Januar, ab 14 Uhr im Pfarrheim Buldern. Tickets für die Show am Donnerstag kosten 18 Euro, für die am Sonntag 15 Euro. Eventuelle Restkarten können im Anschluss in der Volksbank Buldern erworben werden.