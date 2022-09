Vorverkauf ab November

Die Stadtkapelle Dülmen lädt am Sonntag, 11. Dezember, zum Weihnachtskonzert ein. Die Karten gibt es dieses Jahr allerdings nicht beim Bürgertreff am 3. Oktober.

Für Gustl Wessels, Dirigent der Stadtkapelle Dülmen, ist das traditionelle Weihnachtskonzert dieses Mal gleichzeitig eine Abschiedsvorstellung. Denn er verlässt das Ensemble - und hat zum Abschluss noch einmal ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Unter anderem werden die weltbekannten Hits „Music“ von John Miles und „The Rose“ von Bette Midler erklingen. „Natürlich werden wir zum krönenden Abschluss des Konzertes Weihnachtslieder spielen und alle Zuhörer auf das Weihnachtsfest einstimmen“, betont Schriftführerin Nora Bolle mit Blick auf das Programm.

Das Konzert findet am 11. Dezember statt. Wer Karten dafür haben möchte: Diese gibt es erstmals nur über die Infothek der Alten Sparkasse oder online möglich. Am Stand der Stadtkapelle beim Bürgertreff finde in diesem Jahr kein Kartenvorverkauf statt, heißt es in einer Mitteilung.

Kein Kartenverkauf beim Bürgertreff

Stattdessen gibt es die Tickets erst ab dem 1. November online beziehungsweise ab dem 2. November in der Alten Sparkasse. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf für zwölf Euro erhältlich, Kinder bis 14 Jahren zahlen acht Euro. Beim Kauf eines Onlinetickets über die Homepage der Stadtkapelle Dülmen fällt eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,90 Euro an.

Die Stadtkapelle Dülmen ist am kommenden Montag beim Bürgertreff vertreten. Dabei können am Vereinsstand in der Marktstraße Tuba, Klarinette und andere Blasinstrumente ausprobiert werden.

stadtkapelle-duelmen.de