Vorstandsmitglied nur ein Projekt lang

Wenn sich die Landfrauen Dülmen am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz zur Generalversammlung treffen, dann stehen nicht nur Austausch und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm, sondern auch Neuwahlen. Und die haben dem amtierenden Vorstand schon einiges Kopfzerbrechen bereitet.

Denn es werden Vorstandsposten frei, für die es noch keine Bewerberinnen gibt. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch, und so wollen die Dülmener Landfrauen neue Wege in der Vorstandsarbeit gehen. Es solle künftig einen kleinen geschäftsführenden Landfrauen-Vorstand geben, der verlässlich vier Jahre im Amt ist. Außerdem arbeiten dann Vorstandsmitglieder mit, die nicht den ganzen Zeitraum über dabei sind, sondern nur für ein Projekt - eine Herzenssache, in die sie sich einbringen können, ohne sich langfristig binden zu müssen.

Dass nicht nur die Landfrauen Dülmen nach neuen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements suchen, zeigt ein Blick nach Berlin. Dort ist der Deutsche Landfrauenverband (dlv) ansässig. Er unterstützt ein zweijähriges Forschungsprojekt „Ländliches Engagement im demografischen und sozialen Wandel“. Im nächsten Jahr sollen die Studienergebnisse vorliegen.

Auch Dülmens Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl weiß, dass es für viele Menschen immer schwieriger wird, sich in ihrer Freizeit längerfristig und in einem größeren Zeitumfang an ein Ehrenamt zu binden.

